HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de “Milletvekilleri ile İftar” programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de düzenlenen “Milletvekilleri ile İftar” programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Dünya kritik dönemden geçiyor. Dünya fırtınalı sularda sürükleniyor. 85 milyonun kılına zarar gelmemesi için sabırlı ve dirayetli olacağız. Güçlünün hukukunun işletildiği kaotik dönemdeyiz. Biz savaş yerine barışın tarafındayız. Uluslararası kurum ve kuruluşların etkisizleştiği, güç dengesinin giderek bozulduğu, uluslararası anlaşmaların yamalı bohçaya döndüğü, uluslararası hukukun büyük ölçüde rafa kaldırıldığı, geleneksek diplomasi anlayışının terk edildiği bir eksen kaymasını küresel düzeyde hep beraber tecrübe ediyoruz."

"Biz bölgemizi ve insanlığı ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz. Biz kardeşlerimiz ve komşularımızın huzurunu bozan hadiselerde tarafsız değiliz. Türkiye olarak, huzurun ve istikrarın tarafındayız."

"Yıllardır bize hukukten hürriyetten bahsedenlerin bizzat kendileri bugün bu değerleri yok sayıyor, bunları çiğnemekte hiçbir beis
görmüyor. "

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın ikinci test sonucu da belli olduDilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın ikinci test sonucu da belli oldu
İran'dan çarpıcı sözler! "Mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacaklar"İran'dan çarpıcı sözler! "Mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacaklar"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.