Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de düzenlenen “Milletvekilleri ile İftar” programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünya kritik dönemden geçiyor. Dünya fırtınalı sularda sürükleniyor. 85 milyonun kılına zarar gelmemesi için sabırlı ve dirayetli olacağız. Güçlünün hukukunun işletildiği kaotik dönemdeyiz. Biz savaş yerine barışın tarafındayız. Uluslararası kurum ve kuruluşların etkisizleştiği, güç dengesinin giderek bozulduğu, uluslararası anlaşmaların yamalı bohçaya döndüğü, uluslararası hukukun büyük ölçüde rafa kaldırıldığı, geleneksek diplomasi anlayışının terk edildiği bir eksen kaymasını küresel düzeyde hep beraber tecrübe ediyoruz."

"Biz bölgemizi ve insanlığı ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz. Biz kardeşlerimiz ve komşularımızın huzurunu bozan hadiselerde tarafsız değiliz. Türkiye olarak, huzurun ve istikrarın tarafındayız."

"Yıllardır bize hukukten hürriyetten bahsedenlerin bizzat kendileri bugün bu değerleri yok sayıyor, bunları çiğnemekte hiçbir beis

görmüyor. "