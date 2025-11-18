The North Face montun fiyatı Gülümseten Kasım'da düştü!

Kıyafetlerinize uyan bir mont ararken yağmura, rüzgara ve soğuğa karşı koruma sağlayan bir model bulmak büyük avantaj. Tek bir üründe hem şıklığı hem performansı bir arada görmek isteyenler için uzun ömürlü kumaş yapısı ve fonksiyonel tasarımıyla öne çıkan The North Face Antora, farklı yaş gruplarına hitap eden yapısıyla monttan beklentisi yüksek olan herkes için iyi bir çözüm. Eğer siz de bu kışa hazırlıklı girmek istiyorsanız doğru zaman şimdi!

Doğaseverlerin dolabında mutlaka yer açması gereken: The North Face Erkek Antora Mont

İster toprak patikalarda yürüyün ister kayalık arazilerde ilerleyin, Antora Mont her adımda yanınızda. Su geçirmez DryVent™ shell katmanı sayesinde rüzgarı ve yağmuru uzak tutarak sıcak ve kuru kalmanıza yardımcı olurken ayarlanabilir kapüşonu ve güvenli fermuarlı el cepleri hem konfor hem de işlevsellik sunar. The North Face’in spor şıklığı fonksiyonellikle buluşturan tasarımı, hem günlük kullanımda hem de outdoor aktivitelerde rahatça giyilebilir. Düz deseni ve modern kesimi sayesinde farklı kombinlerle uyum sağlayan bu mont, baskısız tişörtlerden desenli sweatshirt'lere kadar pek çok parçayla enerjik bir stil oluşturmanıza yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli güzel ürün. Genel olarak kalıbı büyük. 187 boy 95 kiloya L beden aldım. Tam ve rahat geldi."

"Yatırıma değer! Mükemmel yağmurluk. Kaliteli dikişler, tam beden, esnek/rahat malzemeler."

