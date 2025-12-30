Maltepe’de inşaatın istinat duvarı arabanın üzerine yıkıldı

Olay, 16:40 sıralarında Cevizli 30 Ağustos Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak girişinde bulunan bir inşaat şantiyesine ait duvar, kuvvetli fırtına nedeniyle seyir halinde bulunan bir otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ve yanındaki bir kişi, araç içinden yara almadan kurtarıldı. Kaza nedeniyle otomobilde geniş çaplı maddi hasar oluştu. Aracın olay yerinden kaldırılma çalışmaları için cadde iki yönlü araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır