Maltepe’de inşaatın istinat duvarı arabanın üzerine yıkıldı

Maltepe’de bir inşaat şantiyesinin duvarı, kuvvetli fırtınanın etkisiyle seyir halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Maltepe’de inşaatın istinat duvarı arabanın üzerine yıkıldı

Olay, 16:40 sıralarında Cevizli 30 Ağustos Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak girişinde bulunan bir inşaat şantiyesine ait duvar, kuvvetli fırtına nedeniyle seyir halinde bulunan bir otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ve yanındaki bir kişi, araç içinden yara almadan kurtarıldı. Kaza nedeniyle otomobilde geniş çaplı maddi hasar oluştu. Aracın olay yerinden kaldırılma çalışmaları için cadde iki yönlü araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Maltepe
