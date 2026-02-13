HABER

Aydın’da dere taştı! Evler boşaltıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu 9 ev, ekipler tarafından kontrollü şekilde tahliye edildi.

Sağanak nedeniyle İncirliova’nın kırsal Eğrek Mahallesi Çay mevkisinde dere taştı. Taşan dere çevredeki yerleşim alanları için risk oluştururken, bölgede geniş çaplı önlem alındı. Olası bir olumsuzluğa karşı İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, bölgede incelemelerde bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi ekipleri, dere kenarına yakın ve risk altında bulunan evleri tek tek kontrol ederek 9 haneyi güvenli şekilde tahliye etti. Dere üzerindeki köprüde ise güçlendirme çalışmaları tamamlanarak gerekli tüm tedbirler alındı.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Öte yandan, Eğrek ve İsafakılar mahallelerine ulaşımı sağlayan yol, tedbir amaçlı olarak çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat sahada görev yapmaya devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

