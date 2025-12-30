HABER

Müteahhidin tuhaf savunması 'pes' dedirtti! 6 Şubat depremlerinde 44 kişi can vermişti

6 Şubat depremlerinde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada tutuklu sanık müteahhit H.Ç. hakim karşısına çıktı. Müteahhidin tuhaf savunması 'pes' dedirtti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu, 2 kamu görevlisi, 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık müteahhitin "Ben inşaat yaptırdım, yapmadım. Alınan malzemeleri bilmem, ustalar en iyisini almıştı. Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum" savunması şaşkına çevirdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 2 bloklu Said Bey Sitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Sitedeki 44 kişi hayatını kaybetti, Kahramanmaraş Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise sorumlular hakkında dava açıldı. Duruşmada sanıklardan sitenin müteahhidi H.Ç. (54), kamu görevlileri A.Ö., S.B. ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatlar katıldı. Dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi İmar Müdürü A.Ö. ve müdür yardımcısı S.B., önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini istedi.

"MÜTEAHHİDİM AMA ANLAMAM, İLKOKUL MEZUNUYUM"

'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık müteahhit H.Ç. suçlamaları kabul etmeyerek, "35 yıldır market işi yapıyorum. Ben de mağdurum. Ben inşaat yaptırdım, yapmadım. Alınan malzemeleri bilmem, ustalar en iyisini almıştı. Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum. Projeye uygun market yapılsın dedik en iyi malzemeleri aldık. Ben de mağdurum keşke oralara yatırım yapmaz olaydım. Yatırım yapalım dedik. Burada ben bin metrekare market açtım. Yakınlarım rahmetli oldu. Hapis yatıyorum suçum yok tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz diğer sanıkların avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme başkanı daha sonra müştekilere ve site sakinleri ile yakınlarına söz verdi. Katılan vekillerin beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 10 Nisan tarihine erteledi.

"ADALETE GÜVENİYORUZ UMUDUMUZU KAYBETMİYORUZ"

Adliye çıkışı konuşan depremzedelerden Nevres Akkaya, "Binanın asıl yıkılmasına sebep asma katın olduğu ortada. Bilirkişi raporları da ortaya koyuyor. Bunlara rağmen halen istediğimiz neticeyi almakta zorlanıyoruz. Adalete güveniyoruz umudumuzu kaybetmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

