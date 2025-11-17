LEGO Botanicals setinde Gülümseten Kasım'a özel fırsat!

Dekorasyonun yanı sıra yaratıcı ve keyifli bir uğraş arayanlar için LEGO Botanicals Kiraz Çiçekleri seti, stres atmayı ve el becerilerini geliştirmeyi de mümkün kılıyor. Masanızda, sehpanızda veya raflarınızda sergileyebileceğiniz bu zarif çiçekler, hem göz alıcı hem de anlamlı bir dekor. Estetik ve keyfi bir arada isteyenler için Gülümseten Kasım fırsatlarıyla LEGO Botanicals Kiraz Çiçekleri seti en uygun fiyatıyla satıştayken bu fırsatı değerlendirmeden sepetinizi tamamlamayın!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

LEGO indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

LEGO Botanicals Kiraz Çiçekleri Kutlama Hediyesi Dekoratif Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (430 Parça)

LEGO Botanicals Kiraz Çiçekleri seti, hem yetişkinler hem de çocuklar için mükemmel bir aktivite. Pastel pembe ve beyaz tonlarındaki tomurcuklarla kaplı iki kiraz çiçeği dalını inşa ederek kişiselleştirilmiş ve benzersiz bir dekoratif model ortaya çıkarabileceğiniz 430 parçadan oluşan bu set, tamamlandığında evin her köşesine ilkbahar esintisi getirir. Ayrıca bu seti diğer LEGO çiçek setleriyle birleştirerek daha renkli aranjmanlar oluşturabilir, çocuklar ve yetişkinler için unutulmaz bir hediye verebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

"Küçük bir vazoda çok tatlı durdu. Başka çiçekleri de kesinlikle alacağım. Annemle beraber yaptık çok güzel bir anne-kız etkinliği oldu bizim için."

"Bir legonun bu kadar gerçekçi olduğunu tahmin etmemiştim. Cam vazoda harika durdular. Oldukça uzun ve en güzeli de çok çok ucuza almış olmam. Fiyatına ben bile inanamıyorum. Anlık bir indirime denk gelmişim sanırım. Eşine, kız arkadaşına ve kendisine hediye almak isteyen kaçırmasın."

LEGO Kiraz Çiçeklerini sergileyebileceğiniz indirimli vazolara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 17 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.