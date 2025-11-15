Gülümseten Kasım'a özel sepette indirim kampanyası başladı!

Gülümseten Kasım'da bir ürün alırken ikincisini indirimli getiren, sepet tutarına ekstra avantaj sağlayan ya da kitap, kozmetik, elektronik gibi farklı kategorilerde benzersiz fırsatlar sunan kampanyalar, ihtiyaç listesi kabarık olan herkes için adeta bir çözüm oluyor. İster temizlik ve gıda alışverişinizi ekonomik hale getirmek isteyin ister güzellik ürünlerinde avantaj yakalayın ister ev ve yaşam kategorisinde uygun fiyatlı yeniliklere yönelin, her biri bütçeyi rahatlatan fırsatlar bu ay herkesin yüzü gülüyor. İşte detaylar!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. 4 al 3 öde

Dardanel'den Lipton'a, Fellas'tan Milka'ya, Ülker'den Yayla'ya kadar pek çok markada gıda ürünleri, temizlik, bebek, kitap, ev ve yaşam ile ofis ve kırtasiye kategorilerinde 4 al 3 öde kampanyasıyla daha hesaplı alışveriş yapabilirsiniz. Unutmayın, son gün 17 Kasım!

17 Kasım'a kadar sağlık, bakım, temizlik, kişisel bakım ve kozmetik, mutfak, ev ve yaşam, ofis ve kırtasiye, elektronik, yapı market, evcil hayvan ve prestij güzellik kategorilerinde büyük markaların ürünlerinde 2.'ye %40 indirimi kaçırmayın!

3. Lipton'da seçili ürünlerde 2.ye %70

Çay deyince hepimizin aklına gelen seçili markalardan olan Lipton'un pek çok çeşidinde sepette 2.ye %70 kampanyası başlamışken stok yapmanın tam sırası!

4. 3 adet ve üzerine sepette %15 indirim

Sevilen yayınevlerinin çok okunan kitaplarında 3 adet ve üzerine sepette %15 indirim başladı. Çocuk, genç ve yetişkinler için yüzlerce kitapta sınırlı süre devam edecek indirimlerden yararlanmak için sepetinizi oluşturmayı unutmayın!

5. L'oreal 750 TL'ye %25 indirim

L’Oréal Paris men expert, L'Oreal Paris, MAYBELLINE, Garnier ve By Baano markaları için geçerli bu kampanya

6. 2.'ye %40

Prestij güzellik, kişisel bakım ve kozmetik ile temizlik kategorilerinde Clarins, Cosmed, Matsu Professional, RoC, Wella markalarının ürünleri için 2.'ye %40 fırsatı var. Biten ya da denemek istediğiniz bir ürün varsa bundan daha iyi bir fırsat zor bulunur!

7. 400 TL'ye 100 TL indirim

Kişisel bakım ve kozmetik, sağlık, bakım, temizlik, prestij güzellik, evcil hayvan, ev ve yaşam kategorilerinde CeraVe, Vichy, La Roche-Posay, Flormar, Garnier, Golden Rose, L'Oreal Paris, Nivea gibi alanında en iyi markaların çok sevilen ürünlerinde 400 TL'ye 100 TL indirim fırsatını kaçırmamak için son gün 17 Kasım!

8. 400'e 50 TL indirim

Sleepy'nin seçili pek çok temizlik ürününde 28 Kasım'a kadar sürecek 400'e ₺50 indirim devam ediyor. Stoklar tükenmeden ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyata alabilirsiniz!

9. VIP Ahmet ürünlerinde sepette 10%

Gülümseten Kasım'a özel VIP Ahmet markasının ev ve yaşam ürünlerinde 28 Kasım'a kadar devam edecek sepette 10% fırsatını kaçırmamak için linke tıklamayı unutmayın!

10. 1000 TL satın alın ve %25 tasarruf edin

Kullanıcıların vazgeçilmezi olan Abib, ANUA, Cosrx, Mixsoon, Bneton, Ariul, Some By Mi, Nuud, Aromatica ve daha pek çok Kore markasında sepette 1000 TL'ye %25 indirim var. Gülümseten Kasım'a özel hazırlanan bu kampanyayı kaçırmamak için acele edin!

11. Sepette 750 TL'ye 100 TL indirim

Taç ve Pierre Cardin markalarında 750 TL sepette 100 TL indirim fırsatını değerlendirmek için son gün 30 Kasım ama stoklar sınırlı, sepetinizi bekletmeden alışverişinizi tamamlayarak alışverişinizi çok daha uyguna yapabilirsiniz!

12. Seçili aksesuarlarda sepette 15% indirim

Elektronik, cep telefonları ve aksesuarları, bilgisayar, müzik ekipmanları ve enstrümanları, premium elektronik markaları ile video oyunu ve konsol kaategorilerinde 17 Kasım'a kadar sepette %15 indirimini değerlendirmeden elektronik alışverinizi tamamlamayın!

13. 1500 TL'ye 300 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ile sağlık, bakım, temizlik kategorilerinde 1500 TL sepete 300 TL anında indirim yapan kampanya 21 Kasım tarihine kadar sürecek, ihtiyaçlarınızı daha uyguna almak ve stok yapmak için harika bir fırsat olan bu Gülümseten Kasım indirimini değerlendirmeden alışverişinizi sonlandırmayın!

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 16 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.