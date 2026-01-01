HABER

Yılın ilk gününü denizde karşıladılar

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Muğla’nın "Sakin kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi’nde vatandaşlar 2026 yılının ilk gününü denize girerek karşıladı.

Yılın ilk gününü denizde karşıladılar

Hava sıcaklığının 7-8 derece civarında ölçüldüğü Akyaka’da, yılın ilk gününde sahil kesimi yoğun ilgi gördü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığından daha yüksek olduğunu belirterek yeni yıla denize girerek girmenin keyfini yaşadı.
Deniz suyu socaklığının dışarıdan daha sıcak olduğunu belirten Mete Ertuğrul, "Yeni yılı denize girerek karşıladık. Tabi Muğla'nın güzellikleri böyle olunca değerlendirmek gerekiyor. Aslında suyun içerisi daha sıcak. Dışarısı daha soğuk. Sağlıklı, hava ve deniz güzel. Biz de 'neden olmasın' diyerek denize girdik. Yeni yıla sağlıklı, dinç bir şekilde girmek istedik. Yeni yılın ilk sporunu yaptık" dedi.
Yeni yılı denizde karşılamak istediklerini belirten Ümit Manat, "Muğla'nın güzelliklerini herkes yaşasın. Deniz güzel ve sağlıklı. Spor olarak girdik. Yeni yılın ilk gününde herkese mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

