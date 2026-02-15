HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Hava durumunda peş peşe gelen soğuk hava dalgalarının ardından şubat ayı ortasında ise adeta nisan havası yaşanıyor ancak Libya üzerinden gelen lodos 70 km/saat hıza ulaşacak. 9 il için sarı uyarı verildi, yeni haftada sıcaklıklar sert düşecek ve bazı illerde kar yağışı geri dönecek. Salı günü yurt genelinde sağanak etkili olacak, çarşamba ise iç ve doğu bölgelerde kar bekleniyor. İşte Meteoroloji’den yapılan son tahminlerin detayları…

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde “yalancı bahar” etkisi sürüyor. İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 20 dereceye yaklaşırken, Marmara’nın bazı kentlerinde 25 derece görülecek. Ancak Libya üzerinden gelen kuvvetli lodosla birlikte Ege, Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtına etkili olacak. 9 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, salı gününden itibaren yağış tüm yurda yayılacak; çarşamba günü ise iç ve doğu bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

NİSAN MAYIS SEVİYESİNDE SICAKLIK OLACAK

Bugün sıcaklıklar şubat ortasında nisan-mayıs değerlerine yükselecek. İstanbul ve Ankara 20, Sakarya, Kocaeli, Bursa çevreleri 25, Ege ile Akdeniz ise 22-23 dereceleri görecek.

Libya üzerinden gelecek lodosla birlikte Ege, Marmara ve Batı Akdeniz ile Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde kısa süreli kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgarın şiddeti 70 kilometre/saati bulacak.

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar 1

9 İLE SARI UYARI

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kod yayınlayan MGM bu bölgelerde yaşayanları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar 2

ÇÖL TOZU GELİYOR

Lodosun batı ve güneydoğu kentlerinde çöl tozu taşıması da bekleniyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yalancı baharın yeni haftada etkisini kaybetmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve İstanbul'da hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren kademeli olarak düşecek.

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar 3

Yarın batı illerinde başlayacak yağış salı günü tüm yurda yayılacak. Salı günü Akdeniz ve Ege şiddetli yağmurların etkisinde kalacak. Çarşamba günü ise hava iyice soğuyacak. İç ve doğu kesimlerde kar yağışının başlaması bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

  • Kırklareli 9/17 derece.
  • İstanbul 11/18 derece.
  • Denizli 7/23 derece.
  • İzmir 13/22 derece.
  • Adana 11/21 derece.
  • Ankara 2/18 derece.
  • Samsun 8/21 derece.
  • Erzurum -2/6 derece.
  • Malatya 3/15 derece.
  • Kars -15/1 derece.
  • Diyarbakır 5/16 derece.
  • Gaziantep 5/17 derece.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Su dolan çukura düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiSu dolan çukura düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AFAD duyurdu: Samsun'da 4.0 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.