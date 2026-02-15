Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde “yalancı bahar” etkisi sürüyor. İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 20 dereceye yaklaşırken, Marmara’nın bazı kentlerinde 25 derece görülecek. Ancak Libya üzerinden gelen kuvvetli lodosla birlikte Ege, Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtına etkili olacak. 9 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, salı gününden itibaren yağış tüm yurda yayılacak; çarşamba günü ise iç ve doğu bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

NİSAN MAYIS SEVİYESİNDE SICAKLIK OLACAK

Bugün sıcaklıklar şubat ortasında nisan-mayıs değerlerine yükselecek. İstanbul ve Ankara 20, Sakarya, Kocaeli, Bursa çevreleri 25, Ege ile Akdeniz ise 22-23 dereceleri görecek.

Libya üzerinden gelecek lodosla birlikte Ege, Marmara ve Batı Akdeniz ile Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde kısa süreli kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgarın şiddeti 70 kilometre/saati bulacak.

9 İLE SARI UYARI

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kod yayınlayan MGM bu bölgelerde yaşayanları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

ÇÖL TOZU GELİYOR

Lodosun batı ve güneydoğu kentlerinde çöl tozu taşıması da bekleniyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yalancı baharın yeni haftada etkisini kaybetmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve İstanbul'da hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren kademeli olarak düşecek.

Yarın batı illerinde başlayacak yağış salı günü tüm yurda yayılacak. Salı günü Akdeniz ve Ege şiddetli yağmurların etkisinde kalacak. Çarşamba günü ise hava iyice soğuyacak. İç ve doğu kesimlerde kar yağışının başlaması bekleniyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle: