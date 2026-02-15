HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

11 ilde dolandırıcılara dev operasyon: "Adınız örgüte karıştı" diyerek 87 milyon TL’yi aldılar!

Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen çeteye ağır darbe vuruldu. Telefonla aradıkları kişilere 'Adınız terör soruşturmasına karıştı' yalanıyla korku salıp para ve ziynet eşyası alan şüphelilerin, bu yöntemle 87 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

11 ilde dolandırıcılara dev operasyon: "Adınız örgüte karıştı" diyerek 87 milyon TL’yi aldılar!

Ankara merkezli 11 ilde, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli tutuklandı.

11 ilde dolandırıcılara dev operasyon: "Adınız örgüte karıştı" diyerek 87 milyon TL’yi aldılar! 1

‘ADINIZ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARIŞTI’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları 11 kişiye kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, ‘Adınız terör örgütüne karıştı’ diyerek para ve ziynet eşyası istediklerini belirledi.

11 ilde dolandırıcılara dev operasyon: "Adınız örgüte karıştı" diyerek 87 milyon TL’yi aldılar! 2

87 MİLYON TL DOLANDIRICILIK TESPİT EDİLDİ!

Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları para ve ziynet eşyaları ile dövizleri bozdurtarak kendi hesaplarına gönderttikleri, bu yöntemle toplam 87 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

11 ilde dolandırıcılara dev operasyon: "Adınız örgüte karıştı" diyerek 87 milyon TL’yi aldılar! 3

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para almaya giderken maske ve şapka taktıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

11 ilde dolandırıcılara dev operasyon: "Adınız örgüte karıştı" diyerek 87 milyon TL’yi aldılar! 4

11 ilde dolandırıcılara dev operasyon: "Adınız örgüte karıştı" diyerek 87 milyon TL’yi aldılar! 5

11 ilde dolandırıcılara dev operasyon: "Adınız örgüte karıştı" diyerek 87 milyon TL’yi aldılar! 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cani doktora ‘ödül gibi’ indirim! Aldığı cezaya tepki yağdıCani doktora ‘ödül gibi’ indirim! Aldığı cezaya tepki yağdı
Okullarda Ramazan ayı hazırlığıOkullarda Ramazan ayı hazırlığı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık telefon dolandırıcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.