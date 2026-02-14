Prof. Dr. Ercan deprem olmayacak ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler...

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Avrupa’da deprem riski bulunmayan ülkeler arasında Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya ve Ukrayna’nın yer aldığını belirtti.

TÜRKİYE'DE KALACAKSANIZ GÜVENLİ YERLER...

Türkiye’de kalmayı tercih edenler için ise Karadeniz kıyı kuşağının tamamını işaret eden Ercan, ayrıca Mardin, Batman, Siirt ve Alanya’nın da deprem açısından daha güvenli bölgeler arasında bulunduğunu kaydetti.

Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır;



•. Finlandiya

•🇸🇪 İsveç

•🇳🇴 Norveç

•🇩🇰 Danimarka

•İrlanda

•🇳🇱 Hollanda

•🇧🇪 Belçika

•🇱🇹 Litvanya

•🇱🇻 Letonya

•🇪🇪 Estonya

. Almanya

. Beyaz Rusya

— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

Prof. Dr. Ercan bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı;

"Deprem; yerkabuğunda itiş, kaktırma baskısı altında biriken gerginliğin en yoğun olduğu odakta, yeri sarsarak, yararak boşalmasıdır. Boşalmayla oluşan yarıntıya kırık (fay) denir. Yarıntı, geçtiği kuşağı böler, öteler.

Asıl yapılara zarar veren sarsıntıdır. En güçlü sarsıntı odakta olur, 100’lerce km öteye kadar etkili olur. Yapınızın altından geçen sarsıntı dalgaları, yapınızı sarsarak yıkıma zorlar. Yapıların %65’i yerden, %35’i yapısal sorunlar nedeniyle yıkılır. Önemli olan kırığa yakınlık değil, olduğunuz yerde sarsımın gücüdür. Gevşek yerler sarsıntıyı büyütür."