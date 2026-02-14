HABER

Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı, 2 yolcuya ömür boyu uçuş yasağı

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı’na acil iniş yaptı. Kavgaya karışan 2 yolcu gözaltına alırken, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Gündem yaratan olay, dün gece saatlerinde Jet2 havayolunun LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında meydana geldi. Antalya'dan havalanan uçakta yolcular arasında iddiaya göre ırkçı söylemler nedeniyle tartışma çıktı.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın sürmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

'İKİ YOLCUYU ÖMÜR BOYU CEZALANDIRIYORUZ'

Jet2 havayolundan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel’e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester’a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

