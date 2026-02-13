Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Bugün Karabük'te kaydedilen bir görüntü tepkilere yol açtı. Yenice ilçesinde Cuma namazı sonrasında bir polisin cami kapısında Yenice Kaymakamı'nı elinde ayakkabı ve kerata ile beklerken görüntülendi. Daha sonra Kaymakam verilen kerata ile ayakkabısını giydi.
Polisin "Böyle bir vazifen yok" uyarısına rağmen "Emir kuluyum" yanıtını verdiği aktarıldı.
Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan hukukçu avukat Mustafa Kemal Çiçek, "Mutlak eşitliğin olduğu ALLAH’ın evinde, Türk polisi, 30 yaşında maaşlı bir bürokratın ayakkabı taşıyıcısı değildir!" dedi.
Karabük’ün şirin ilçesi Yenice’de bugün duruşmam olması hasebiyle bulundum.— Mustafa Kemal ÇİÇEK (@MKemalCicek06) February 13, 2026
Cuma namazımı da, bu vesileyle Yenice ilçe merkezinde mukim olan “yeşil camide” eda ettim.
Namaz çıkışında gördüğüm görüntüden büyük üzüntü ve öfke duydum!
Elinde, kerata ve bir çift ayakkabıyla ilçe… pic.twitter.com/JcOSYNxhiV
Okuyucu Yorumları 0 yorum