Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Bugün Karabük'te kaydedilen bir görüntü tepkilere yol açtı. Yenice ilçesinde Cuma namazı sonrasında bir polisin cami kapısında Yenice Kaymakamı'nı elinde ayakkabı ve kerata ile beklerken görüntülendi. Daha sonra Kaymakam verilen kerata ile ayakkabısını giydi.

"EMİR KULUYUM"

Polisin "Böyle bir vazifen yok" uyarısına rağmen "Emir kuluyum" yanıtını verdiği aktarıldı.

"TÜRK POLİSİ AYAKKABI TAŞIYICISI DEĞİLDİR"

Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan hukukçu avukat Mustafa Kemal Çiçek, "Mutlak eşitliğin olduğu ALLAH’ın evinde, Türk polisi, 30 yaşında maaşlı bir bürokratın ayakkabı taşıyıcısı değildir!" dedi.