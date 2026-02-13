HABER

Bursa'da trafik kazası! Yaralılar var

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.30 sıralarında Karacabey ilçesi Yenisarıbey mevkiinde yaşandı. Mert V. (23) idaresindeki kamyon, Süleyman Ö. (62) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü Süleyman Ö. ile araçtaki Gülsen Ö. (51) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

