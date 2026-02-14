Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e: "Dersine çalışmış"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ilk kez katılan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e esprili sözlerle takıldı; salonda alkış yükseldi.

"HEYECANLANMA, İLK SINAVINI VERİYORSUN"

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; toplantıya ilk kez katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e salondan bir soru yöneltildi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürlek'e dönerek "Heyecanlanma, ilk sınavını veriyorsun" dedi.

"DERSİNE ÇALIŞMIŞ"

Bakan Gürlek'in soruya verdiği yanıtın ardından Erdoğan'ın "Dersine çalışmış" yorumunu yaptığı öğrenildi. Bu sözler salondaki katılımcılar tarafından alkışlandı.

Öte yandan söz konusu toplantıda, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bir sunum yaptı. Sunumda, geçen yıl hizmete alınan Mobil AKİM (AK Parti İletişim Merkezi) ile ilgili veriler paylaşıldı.

Buna göre Mobil AKİM, yerli ve millî Togg aracıyla bir yılda 53 şehirde 3 bin 153 haneyi ziyaret etti. Bu ziyaretlerde toplam 37 bin 300 kilometre yol katedilirken, 1.709 talep kayda alındı. Hane ziyaretlerinde alınan talepler, ilgili mercilere anında iletildi. Böylelikle vatandaşın sorun, şikâyet ve istekleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.