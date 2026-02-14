Alo Adalet Hattı geliyor! Bakan Gürlek canlı yayında ilk kez duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığı döneminde uygulamaya koyacağı yeni projelerinden birini açıkladı. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gürlek, kira ve boşanma davalarında uzayan süreçleri örnek göstererek vatandaşların çözüme kolay ulaşması için özel bir hat kuracağını duyurdu.

ALO ADALET HATTI GELİYOR

Bakan Gürlek, "Şu an en büyük sorun yargılamanın gecikmesi. "Alo Adalet" hattı kuracağız. Bakıyoruz 17 celseden beri boşanma davası bitmemiş , 8 celseden beri kira davası devam ediyor. Vatandaş telefonla ya da maille ulaşacak." dedi.

Vatandaşın isterse telefonla arayarak “Dava dosyam uzun süredir devam ediyor” diyebileceğini belirten Gürlek, yargının dosyanın hızlandırılmasını sağlayacağını belirtti.

VATANDAŞ DOĞRUDAN ADALET BAKANLIĞI'NA ULAŞACAK

Boşanma, kira ve kadastro davalarının uzun sürmesinin ciddi mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Gürlek, bazı kadastro davalarının nesiller boyu devam ettiğini söyledi.Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile birlikte "Sıfır Gecikme" projesini başlattıklarını belirten Gürlek, sorun yaşanan dosyaların tek tek incelendiğini kaydetti.Gürlek, uzun süren davalarla ilgili vatandaşların 'Alo Adalet' ile doğrudan Bakanlığa ulaşabileceğini söyledi.Başvuruların telefon, e-posta ya da CİMER üzerinden yapılabileceğini belirten Gürlek, hâkim ve savcılara talimat verilemeyeceğini ancak HSK bünyesindeki "Yargının Etkinliği Bürosu" aracılığıyla dosya bazlı inceleme yapılacağını ifade etti.Amaçlarının yargıya müdahale değil, gecikme sebeplerini tespit etmek olduğunu vurguladı.

TİCARET MAHKEMELERİ TEK MERKEZDE TOPLANACAK

İstanbul'un bir ticaret şehri olduğunu belirten Gürlek, ticaret mahkemelerinin dağınık yapısının süreci uzattığını söyledi. İstanbul'da ticaret mahkemelerini tek bir merkezde toplamak için pilot proje başlatacaklarını açıklayan Gürlek, böylece konkordato ve iflas davalarında daha hızlı ve yeknesak kararlar alınacağını ifade etti.Fiziki imkanlara yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Gürlek, ticari güven ortamının güçlendirilmesiyle yatırımların artacağını ve uzun süren ticari davaların kısalacağını kaydetti.