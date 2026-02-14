HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Alo Adalet Hattı geliyor! Bakan Gürlek canlı yayında ilk kez duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve gelir gelmez çalışmalarına hızlı başladı. Bakan Gürlek, son dönemde tartışmalara yol açan ve vatandaşların büyük mağduriyetler yaşadığı dava süreçlerinin uzamasına ilişkin yürürlüğe koyacağı projeyi ilk kez anlattı. Gürlek, bakanlığı döneminde "Alo Adalet" isimli bir hat kuracağını ve çözümün hızlandırılacağını açıkladı.

Alo Adalet Hattı geliyor! Bakan Gürlek canlı yayında ilk kez duyurdu
Devrim Karadağ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığı döneminde uygulamaya koyacağı yeni projelerinden birini açıkladı. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gürlek, kira ve boşanma davalarında uzayan süreçleri örnek göstererek vatandaşların çözüme kolay ulaşması için özel bir hat kuracağını duyurdu.

ALO ADALET HATTI GELİYOR

Bakan Gürlek, "Şu an en büyük sorun yargılamanın gecikmesi. "Alo Adalet" hattı kuracağız. Bakıyoruz 17 celseden beri boşanma davası bitmemiş , 8 celseden beri kira davası devam ediyor. Vatandaş telefonla ya da maille ulaşacak." dedi.

Alo Adalet Hattı geliyor! Bakan Gürlek canlı yayında ilk kez duyurdu 1

Vatandaşın isterse telefonla arayarak “Dava dosyam uzun süredir devam ediyor” diyebileceğini belirten Gürlek, yargının dosyanın hızlandırılmasını sağlayacağını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık" Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

VATANDAŞ DOĞRUDAN ADALET BAKANLIĞI'NA ULAŞACAK

Boşanma, kira ve kadastro davalarının uzun sürmesinin ciddi mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Gürlek, bazı kadastro davalarının nesiller boyu devam ettiğini söyledi.Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile birlikte "Sıfır Gecikme" projesini başlattıklarını belirten Gürlek, sorun yaşanan dosyaların tek tek incelendiğini kaydetti.Gürlek, uzun süren davalarla ilgili vatandaşların 'Alo Adalet' ile doğrudan Bakanlığa ulaşabileceğini söyledi.Başvuruların telefon, e-posta ya da CİMER üzerinden yapılabileceğini belirten Gürlek, hâkim ve savcılara talimat verilemeyeceğini ancak HSK bünyesindeki "Yargının Etkinliği Bürosu" aracılığıyla dosya bazlı inceleme yapılacağını ifade etti.Amaçlarının yargıya müdahale değil, gecikme sebeplerini tespit etmek olduğunu vurguladı.

Alo Adalet Hattı geliyor! Bakan Gürlek canlı yayında ilk kez duyurdu 2

TİCARET MAHKEMELERİ TEK MERKEZDE TOPLANACAK

İstanbul'un bir ticaret şehri olduğunu belirten Gürlek, ticaret mahkemelerinin dağınık yapısının süreci uzattığını söyledi. İstanbul'da ticaret mahkemelerini tek bir merkezde toplamak için pilot proje başlatacaklarını açıklayan Gürlek, böylece konkordato ve iflas davalarında daha hızlı ve yeknesak kararlar alınacağını ifade etti.Fiziki imkanlara yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Gürlek, ticari güven ortamının güçlendirilmesiyle yatırımların artacağını ve uzun süren ticari davaların kısalacağını kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarda hangi benler masum hangileri tehlike taşıyor?Çocuklarda hangi benler masum hangileri tehlike taşıyor?
Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldıAntalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Akın Gürlek
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.