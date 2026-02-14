Sevgililer gününde 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp pasta istedi!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Muğla'da bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Sevgilisiyle çok mutlu olduğunu belirtti. Bu mutluluğun paylaşılmasını istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi operatörü 'Nasıl yardımcı olabilirim' diye sordu. Vatandaş ise, 'Ne bileyim bir pasta getirir' dedi. Bu görüşme üzerine operatör çağrıyı sonlandırdı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Gereksiz yere 112 Acil Çağrı'yı meşgul eden vatandaşa ceza verildi. Kabahatlar Kanunu'na göre bin 882 TL para cezası kesildi.

Yetkililer, acil çağrıların sağlık, güvenlik ve itfaiye için yapıldığını açıkladı. Asılsız çağrıların, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımlarını geciktirdiğini belirtti.

Vatandaş ile 112 operatörü arasında telefonda yaşanan o diyalog ise şöyle yaşandı:

-Acil Çağrı Merkezi.

-İyi akşamlar, kolay gelsin.

-Sağ olun. Acil durumunuz nedir?

-Muğla 112 ile görüşüyorum değil mi?

-Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.

-Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.

-Evet.

-112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?

-112’nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz beyefendi?

-Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.

-Sizin acil durumunuz var mı beyefendi?

-Yok.

-112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum.

