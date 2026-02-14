HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tahran-Washington hattında ipler kopmak üzere! ABD 'haftalarca sürecek' savaşa hazırlanıyor

ABD ile İran arasında sürdürülen nükleer müzakerelerden henüz bir sonuç alınamamışken ABD cephesi İran' gözdağı mahiyetinde bölgeye 2. uçak gemisini sevk etmeye hazırlanıyor. Tahran'dan da Washington'ın restlerine karşı geri adım atmazken ABD ordusundan iki yetkili isim, İran ile haftalarca sürebilecek bir savaşa hazırlanıldığını açıkladı.

Tahran-Washington hattında ipler kopmak üzere! ABD 'haftalarca sürecek' savaşa hazırlanıyor
Doğukan Akbayır

Reuters’a konuşan ve planlamanın hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD’li yetkili, bu senaryonun ABD-İran ilişkilerinde şimdiye dek görülenden çok daha ciddi bir çatışmaya yol açabileceğini ifade etti. Nefes'te yer alan habere göre, yetkililerin açıklamaları, Washington ile Tahran arasında devam eden diplomatik temasların önemini ve risklerini artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Tahran-Washington hattında ipler kopmak üzere! ABD haftalarca sürecek savaşa hazırlanıyor 1

HEM DİPLOMASİ HEM SAVAŞA HAZIRLIK

ABD ve İranlı diplomatlar, geçen hafta Umman’da İran’ın nükleer programına ilişkin diplomasiyi yeniden canlandırmak amacıyla görüşmeler yaptı. Bu temaslar, Trump yönetiminin bölgede askeri varlığını artırmasının ardından, olası yeni bir askeri harekata dair endişelerin yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

ABD’li yetkililer, Pentagon’un Orta Doğu’ya ilave bir uçak gemisi gönderdiğini, bunun da beraberinde binlerce asker, savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ve hem saldırı hem savunma kapasitesine sahip unsurlar getirdiğini açıkladı.

Trump, cuma günü Kuzey Karolina’daki bir askeri üste ABD askerlerine hitabında, İran’la bir anlaşma yapmanın “zor olduğunu” söyledi. Trump, “Bazen korku gerekir. Durumu gerçekten çözecek tek şey budur” ifadelerini kullandı.

Tahran-Washington hattında ipler kopmak üzere! ABD haftalarca sürecek savaşa hazırlanıyor 2

“TÜM SEÇENEKLER MASADA”

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, olası uzun süreli bir askeri operasyona yönelik hazırlıklar sorulduğunda, “Başkan Trump’ın İran konusunda tüm seçenekleri masada” dedi. Kelly, Trump’ın farklı görüşleri dinlediğini ancak nihai kararı ABD’nin ulusal güvenliği doğrultusunda verdiğini vurguladı. Pentagon ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

ABD, geçen yıl İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sırasında bölgeye iki uçak gemisi göndermişti. Ancak haziran ayında gerçekleştirilen ve “Midnight Hammer” olarak adlandırılan operasyon, ABD’den havalanan hayalet bombardıman uçaklarıyla yapılan tek seferlik bir saldırı niteliği taşıyordu. İran’ın buna karşılık olarak Katar’daki bir ABD üssüne sınırlı bir misilleme yaptığı hatırlatıldı.

Tahran-Washington hattında ipler kopmak üzere! ABD haftalarca sürecek savaşa hazırlanıyor 3

RİSKLER VE MİSİLLEME ENDİŞESİ

Yetkililer, bu kez yürütülen askeri planlamanın çok daha karmaşık olduğunu belirtiyor. Olası uzun süreli bir harekatta, ABD’nin yalnızca İran’ın nükleer altyapısını değil, devlet ve güvenlik kurumlarına ait tesisleri de hedef alabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, önemli bir füze kapasitesine sahip olan İran’a karşı böyle bir operasyon, ABD güçleri için çok daha yüksek riskler barındırıyor. İran’ın olası misillemeleri, bölgesel bir çatışma ihtimalini de ciddi biçimde artırıyor.

Yetkililer, ABD’nin İran’dan karşılık beklediğini ve bunun karşılıklı saldırılar ve misillemelerle zaman içine yayılan bir çatışma sürecine dönüşebileceğini dile getirdi. Beyaz Saray ve Pentagon, misilleme ve bölgesel çatışma risklerine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Tahran-Washington hattında ipler kopmak üzere! ABD haftalarca sürecek savaşa hazırlanıyor 4

'ÇOK TRAVMATİK' OLUR

Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programları ile ülke içindeki muhalefete yönelik baskıları gerekçe göstererek, daha önce defalarca Tahran’ı bombalama tehdidinde bulunmuştu. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise diplomatik bir çözümün alternatifinin “çok travmatik” olacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları, İran topraklarına yönelik bir saldırı olması halinde, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alabilecekleri uyarısında bulundu. ABD’nin Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’de askeri üsleri bulunuyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, çarşamba günü Washington’da Trump ile bir araya gelerek, İran’la olası bir anlaşmanın “İsrail için hayati unsurları” içermesi gerektiğini söyledi.

İran ise nükleer programına yönelik kısıtlamaları, yaptırımların kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu, ancak bu sürecin füze programıyla ilişkilendirilmesini kabul etmediğini açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocukları katledilen aileye tehdit: 'Kızınızı mezardan çıkarıp yakarız'Çocukları katledilen aileye tehdit: 'Kızınızı mezardan çıkarıp yakarız'
Ümraniye'deki çifte cinayette yeni gelişme! "5 dakika geç kalınsaydı..."Ümraniye'deki çifte cinayette yeni gelişme! "5 dakika geç kalınsaydı..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tahran Washington savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.