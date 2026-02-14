Tahran-Washington hattında ipler kopmak üzere! ABD 'haftalarca sürecek' savaşa hazırlanıyor

Reuters’a konuşan ve planlamanın hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD’li yetkili, bu senaryonun ABD-İran ilişkilerinde şimdiye dek görülenden çok daha ciddi bir çatışmaya yol açabileceğini ifade etti. Nefes'te yer alan habere göre, yetkililerin açıklamaları, Washington ile Tahran arasında devam eden diplomatik temasların önemini ve risklerini artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

HEM DİPLOMASİ HEM SAVAŞA HAZIRLIK

ABD ve İranlı diplomatlar, geçen hafta Umman’da İran’ın nükleer programına ilişkin diplomasiyi yeniden canlandırmak amacıyla görüşmeler yaptı. Bu temaslar, Trump yönetiminin bölgede askeri varlığını artırmasının ardından, olası yeni bir askeri harekata dair endişelerin yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

ABD’li yetkililer, Pentagon’un Orta Doğu’ya ilave bir uçak gemisi gönderdiğini, bunun da beraberinde binlerce asker, savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ve hem saldırı hem savunma kapasitesine sahip unsurlar getirdiğini açıkladı.

Trump, cuma günü Kuzey Karolina’daki bir askeri üste ABD askerlerine hitabında, İran’la bir anlaşma yapmanın “zor olduğunu” söyledi. Trump, “Bazen korku gerekir. Durumu gerçekten çözecek tek şey budur” ifadelerini kullandı.

“TÜM SEÇENEKLER MASADA”

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, olası uzun süreli bir askeri operasyona yönelik hazırlıklar sorulduğunda, “Başkan Trump’ın İran konusunda tüm seçenekleri masada” dedi. Kelly, Trump’ın farklı görüşleri dinlediğini ancak nihai kararı ABD’nin ulusal güvenliği doğrultusunda verdiğini vurguladı. Pentagon ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

ABD, geçen yıl İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sırasında bölgeye iki uçak gemisi göndermişti. Ancak haziran ayında gerçekleştirilen ve “Midnight Hammer” olarak adlandırılan operasyon, ABD’den havalanan hayalet bombardıman uçaklarıyla yapılan tek seferlik bir saldırı niteliği taşıyordu. İran’ın buna karşılık olarak Katar’daki bir ABD üssüne sınırlı bir misilleme yaptığı hatırlatıldı.

RİSKLER VE MİSİLLEME ENDİŞESİ

Yetkililer, bu kez yürütülen askeri planlamanın çok daha karmaşık olduğunu belirtiyor. Olası uzun süreli bir harekatta, ABD’nin yalnızca İran’ın nükleer altyapısını değil, devlet ve güvenlik kurumlarına ait tesisleri de hedef alabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, önemli bir füze kapasitesine sahip olan İran’a karşı böyle bir operasyon, ABD güçleri için çok daha yüksek riskler barındırıyor. İran’ın olası misillemeleri, bölgesel bir çatışma ihtimalini de ciddi biçimde artırıyor.

Yetkililer, ABD’nin İran’dan karşılık beklediğini ve bunun karşılıklı saldırılar ve misillemelerle zaman içine yayılan bir çatışma sürecine dönüşebileceğini dile getirdi. Beyaz Saray ve Pentagon, misilleme ve bölgesel çatışma risklerine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

'ÇOK TRAVMATİK' OLUR

Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programları ile ülke içindeki muhalefete yönelik baskıları gerekçe göstererek, daha önce defalarca Tahran’ı bombalama tehdidinde bulunmuştu. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise diplomatik bir çözümün alternatifinin “çok travmatik” olacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları, İran topraklarına yönelik bir saldırı olması halinde, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alabilecekleri uyarısında bulundu. ABD’nin Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’de askeri üsleri bulunuyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, çarşamba günü Washington’da Trump ile bir araya gelerek, İran’la olası bir anlaşmanın “İsrail için hayati unsurları” içermesi gerektiğini söyledi.

İran ise nükleer programına yönelik kısıtlamaları, yaptırımların kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu, ancak bu sürecin füze programıyla ilişkilendirilmesini kabul etmediğini açıkladı.