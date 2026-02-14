Eski Bakan Mehmet Özhaseki'ye 1 milyar TL'lik şantaj!

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, 69 yaşındaki Özhaseki 18 Temmuz 2025 tarihinde, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti. 40 yaşındaki E.T. isimli bir kadının kendisine şantaj yaptığını iddia eden Özhaseki, E.T.’yi eşinin vefat etmesi nedeniyle taziye ziyaretine gitmesi ve daha sonra da E.T.’nin kadın giyim mağazası açılışına parti temsilcileriyle birlikte gitmesi nedeniyle tanıdığını söyledi.

"SENİNLE İLGİLİ ELİMDE ÖNEMLİ BELGELER VAR"

Özhaseki, ifade tarihinden bir ay kadar önce E.T.’nin kendisine "Seninle ilgili elimde önemli belgeler var mutlaka görüşmemiz lazım yalnız gel" şeklinde mesaj atması üzerine Seyit Burhanettin Türbesi civarında E.T. ile buluştuğunu, aracına bindiği E.T.’nin "Seninle ilgili kaset var. Elimde görüntüler var, bunları açıklamak istemiyorum. Bana 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter. 1 milyar TL'nin senin için ne önemi var, Kayseri'nin yarısı senin" diyerek şantaj içerikli söylemlerde bulunduğunu söyledi.

Özhaseki, E.T.’nin kendisine bir video gösterdiğini, videodaki erkek şahsın kendisi olduğunu ima etmesi üzerine karşı çıktığını, buna karşı E.T.’nin "Yapay zekâ diye bir şey var, daha neler var, bunları saklayıp şifreledim, güvendiğim arkadaşlarıma dağıttım. Bana bir şey olursa senden bilecekler, ya bana 1 milyar TL'yi verirsin ya da bunları tüm dünyaya yayarım, seni sevmeyenleri ve muhalifleri biliyorum, görüntüleri onlara veririm" dediğini anlattı. Özhaseki E.T.’nin daha sonra tekrardan danışmanı H.K.’ye kendisiyle görüşmek için ısrarlı mesajlar gönderdiğini de ifade etti.

‘İKİ UCU KESKİN BIÇAK’

Özhaseki’nin 30 yıldır danışmanlığını yaptığını belirten H.K. ise ifadesinde, E.T.'nin gönderdiği mesajlarda Özhaseki ile gönül ilişkisi olduğunu ima ederek "Bir kez daha söylüyorum ortalık zaten yangın yeri, herkes birbirinin açığını arıyor… İki ucu keskin bıçak, bu gidişat ikimizi de zararlı çıkaracak. Burası Kayseri ne yazık ki, peki sen bilirsin... Bunu daha öncesinde de söylemiştim hiç ciddiye almadın" şeklinde ifadeler kullandığını iddia ederek mesajlar ile ses kayıtlarını savcılığa sundu.

‘ELİMDE VİDEO YOK’ DEDİ

Şüpheli E.T. ifadesinde “Herhangi bir şekilde şantaj içerikli bir söz söylemediğini ve elinde herhangi bir görüntü bulunmadığını söyleyerek” suçlamayı reddetti. E.T.’nin HTS kayıtlarının incelemesiyle akrabası B.E.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirildi. B.E.A. da ifadesinde E.T. ile akraba olduğunu söyledi ve suçlamayı reddetti.

Tutuklanıp cezaevine gönderilen ve yaklaşık iki buçuk ay cezaevinde kaldığı öğrenilen E.T. ek ifade vermek istediğini belirterek savcılığa başvurdu. 24 Eylül 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinde, “Özhaseki’yle ilgili elinde herhangi bir görüntünün bulunmadığını, bu olayla ilgili pişman olduğunu, hakkında takipsizlik kararı verilmesini ancak bunun mümkün olmaması halinde dava açılmasının ertelenmesi kararı başta olmak üzere lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını” talep etti.

ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

Özhaseki de avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede E.T.’nin “Tüm gerçekleri itiraf etmesi, samimi beyanları ve ailesiyle çocuğun mağdur olduğunu beyan etmesi üzerine şikâyetinden vazgeçtiğini” belirtti.

Savcılık değerlendirmesinde “Şüpheliler E.T. ile akrabası B.E.A.'nın fikir ve eylem birliği içinde Özhaseki’nin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki ona isnatta bulunmak suretiyle kendilerine yarar sağlamaya çalıştıkları ve bu şekilde üzerlerine atılı şantaj suçunu işlediklerine dair haklarında dava açmak için yeterli şüphenin oluştuğu…” ifade edildi.

DAVA AÇILMASI ERTELENDİ

Ancak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Ekim 2025 tarihinde, şüpheli E.T.’nin pişman olduğunu belirtmesi, Özhaseki’nin şikâyetinden vazgeçmesi ve suçun üst sınırının üç yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren bir suç olduğundan kamu davasının açılmasının beş yıl ertelenmesine karar verdi.