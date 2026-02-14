Siirt’te fırtına ve sağanak çadırları yıktı: 20 kişi tahliye edildi

Havel Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle, hayvancılık ile geçimini sağlayan ailelerin kaldığı çadır ve barınakları yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD’dan 4 arama kurtarma teknisyeni ve 2 müdahale aracı, jandarmadan 4 personel ve 1 araç, emniyetten 4 personel ve 1 araç, UMKE’den 3 personel ve 1 araç, belediyeden 5 personel, 1 iş makinesi ve 1 traktör sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada 20 kişi güvenli şekilde tahliye edilerek, sağlık kontrolü için Baykan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, tahliye edilenlerin barınma ihtiyacının karşılanması için Kaymakamlık ve belediye tarafından uygun alan temini için çalışma başlatılırken, AFAD tarafından ise tünel tipi çadırların temini için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır