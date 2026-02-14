HABER

Siirt’te fırtına ve sağanak çadırları yıktı: 20 kişi tahliye edildi

Siirt’in Baykan ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışta hayvancılıkla uğraşan ailelerin barınak ve çadırları zarar gördü. Ekipler tarafından 20 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Havel Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle, hayvancılık ile geçimini sağlayan ailelerin kaldığı çadır ve barınakları yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD’dan 4 arama kurtarma teknisyeni ve 2 müdahale aracı, jandarmadan 4 personel ve 1 araç, emniyetten 4 personel ve 1 araç, UMKE’den 3 personel ve 1 araç, belediyeden 5 personel, 1 iş makinesi ve 1 traktör sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada 20 kişi güvenli şekilde tahliye edilerek, sağlık kontrolü için Baykan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, tahliye edilenlerin barınma ihtiyacının karşılanması için Kaymakamlık ve belediye tarafından uygun alan temini için çalışma başlatılırken, AFAD tarafından ise tünel tipi çadırların temini için hazırlık yapıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

