Atikhisar barajında su seviyesi yüzde 100'e ulaştı

Çanakkale'de son yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Baraj dolusavakları açıldı.

Çanakkale'de kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Baraj dolusavakları açıldı. Öte yandan, zabıta ekipleri sarıçay üzerinde bulunan pazaryeri girişini trafiğe ve vatandaş girişine kapattı. Pazar yeri girişine bariyer konulurken, güvenlik şeridi çekildi.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşmış ve baraj savak kotuna erişilmiştir. Bu kapsamda, önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden akışa geçmesi beklenmektedir. Özellikle Atatürk Mahallesi başta olmak üzere Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay'a bağlı tekneler açısından taşkın riski bulunmaktadır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, riskli bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları, araçlarını dere yatağından uzaklaştırmaları ve ilgili alanları tedbiren boşaltmaları önem arz etmektedir. Gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Çanakkale
