Iğdır’da AVM açılışı izdiham endişesiyle iptal edildi

Iğdır’da açılması planlanan bir AVM’nin açılışı, yoğunluk nedeniyle iptal edildi. I

Iğdır’da AVM açılışı izdiham endişesiyle iptal edildi

Iğdır merkez Bağlar Mahallesi 52. Sokak üzerinde açılması planlanan bir AVM’nin açılışı, günler öncesinden sosyal medyada yapılan ve ürünlerin çok ucuza satılacağının duyurulduğu reklamlar üzerine, sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş AVM önünde toplandı.

Yetkililer, alışveriş merkezinin saat 11.00’de açılacağını bildirdi. Ancak belirtilen saatte AVM önünde oluşan yoğun kalabalık nedeniyle kapılar açılmadı. Muhtemel bir izdiham riskine karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, AVM’nin bulunduğu sokağa çıkan yolları trafiğe kapatarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalığın kontrol altına alınamaması ve izdiham yaşanabileceği ihtimali üzerine açılış iptal edildi. Açılış öncesinde beklerken fenalaşan bazı vatandaşlar için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri müdahalede bulunurken, herhangi bir ciddi yaralanma olmadı. AVM’nin açılmayacağı, polis ekipleri tarafından araçlardan yapılan anonslarla duyuruldu. Yapılan anonslara rağmen vatandaşların dağılmaması üzerine polis ekipleri devreye girdi. Ekiplerin müdahalesiyle kalabalık dağıtılırken, vatandaşlar AVM’ye tepki göstererek bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

