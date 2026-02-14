HABER

Polisin ayakkabı taşıdığı görüntü tepki çekmişti! Kaymakamdan açıklama geldi

Karabük'te kaydedilen bir polisin elinde kerata ve ayakkabı tutarak Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga'yı beklerken çekilen görüntü tepkilere yol açmıştı. Cuma namazından çıkan kaymakam polisin uzattığı keratayla ayakkabısını giydiği ve polisin uyarılara rağmen "Emir kuluyum" dediği aktarılmıştı. Kaymakam'dan açıklama geldi.

Karabük'te kaydedilen bir görüntü tepkilere yol açtı. Yenice ilçesinde Cuma namazı sonrasında bir polisin cami kapısında Yenice Kaymakamı'nı elinde ayakkabı ve kerata ile beklediği ve aha sonra Kaymakam verilen kerata ile ayakkabısını giydirdiği anlar gündem oldu.

"EMİR KULUYUM"

Polisin "Böyle bir vazifen yok" uyarısına rağmen "Emir kuluyum" yanıtını verdiği aktarıldı.

"TÜRK POLİSİ AYAKKABI TAŞIYICISI DEĞİLDİR"

Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan hukukçu avukat Mustafa Kemal Çiçek, "Mutlak eşitliğin olduğu ALLAH’ın evinde, Türk polisi, 30 yaşında maaşlı bir bürokratın ayakkabı taşıyıcısı değildir!" dedi.

"BÖYLE BİR TALİMAT VERMEDİM"

Eleştiriler üzerine Yenice Kaymakamı Mert Canga, Çiçek'e ulaştı ve "böyle bir talimat vermediğini, koruma polisinin gereksiz bir vazife aldığını, kötü görüntüye müdahale etmemiş olmakla hatalı olduğunu" ifade etti.

Çiçek, Canga ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Biraz evvel Yenice Kaymakamı Sayın Mert Canga tarafından arandım! Saygılı ve değerli bir görüşme oldu! Sağolsun durumu içtenlikle anlattı, koruma polisinden, ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde hiç bir zaman; kamusal, mesleki değerleri ve anlayışı kapsamında talimatı olmadığını ve olamayacağını, koruma polisinin üzerine gereksiz bir vazife aldığını, kendisini de zor duruma soktuğunu, zamanında, bu kötü görüntüye müdahale etmemiş olmakla hatalı olduğunu samimice ifade etti.

Kendisine itibar ettiğimi belirtmek istiyorum! Benim hatam ise Kaymakam bey makam aracı ile değil, hâkimlerimizle hükümet konağına yürüyerek gitmiş! Bu anlamda, kul hakkına girdiğim için... Belki de orada, makam aracı ile gittiğini değerlendirmemiş olsaydım kaymakam beyle bir temas imkanı mümkün olacaktı! Bu nedenle yanılgıya düşmüş olmakla kendimi hatalı görüyorum! Kaymakam beyin, içten bilgilendirmesi ve duruşu değerlidir. Hassasiyeti için teşekkür ediyorum."

