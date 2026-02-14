HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tunceli'deki ev yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndüldü.

Tunceli'deki ev yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Yangın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Hacıcami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efendi Koçer'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da AVM açılışı izdiham endişesiyle iptal edildiIğdır’da AVM açılışı izdiham endişesiyle iptal edildi
Kar ve buzlanmaya karşı ısınabilen betonKar ve buzlanmaya karşı ısınabilen beton

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.