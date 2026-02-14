HABER

Gaziantep'te fırtına mesaisi!

Gaziantep’te dün etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, enerji dağıtım şebekesinde de ciddi hasarlar meydana geldi.

Gaziantep’te fırtına mesaisi!

Gaziantep’te dün etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, enerji dağıtım şebekesinde de ciddi hasarlar meydana geldi. Toroslar EDAŞ ekipleri kesintileri gidermek için teyakkuza geçerek çalışma başlattı.
Gaziantep genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar hızının saatte 41 kilometreye kadar ulaşmasıyla birlikte devrilen ağaçlar ve uçan çatılar elektrik hatlarını koparırken, Toroslar EDAŞ ekipleri kesintileri gidermek için teyakkuza geçti.

Gaziantep’te fırtına mesaisi! 1

Toroslar EDAŞ fırtınanın vurduğu bölgelerde onarım çalışmalarına hız verdi
Şiddetli hava muhalefetinin başladığı ilk anlardan itibaren kriz merkezini devreye alan Toroslar EDAŞ, saha operasyonlarını en üst seviyeye çıkardı. Özellikle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi dış etkenler nedeniyle iletken hatların zarar gördüğü noktalarda, tüm ekiplerle birlikte aralıksız bir çalışma yürütüldü. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu Toroslar EDAŞ ekipleri, genel arıza durumları sonlandırıp, normal şebeke şartlarına geri döndürürken, lokal arızalara da müdahale etmek üzere çalışmalarına devam etti.

Gaziantep’te fırtına mesaisi! 2

Kritik noktalara enerji akışı sağlanırken ekipler yerleşim yerleri için seferber oldu
Hastaneler, su istasyonları ve kamu kurumları gibi hayati önem taşıyan noktaların enerjilendirilmesini öncelikli olarak tamamlayan ekipler, mahalle aralarındaki arızaları gidermek için de yoğun mesai harcıyor.

Zorlu saha şartlarına rağmen personelin büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Toroslar EDAŞ; "7/24 hizmet sunan www.toroslaredas.com.tr, Web ChatVolt, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi ile her kanaldan müşterilerine ulaşarak süreci yönetmeye devam ediyor" açıklamalarına yer verdi.

Gaziantep’te fırtına mesaisi! 3

Gaziantep’te fırtına mesaisi! 4
Kaynak: İHA

Gaziantep
