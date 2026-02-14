HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa'da acı olay! Okul çıkışı Gizem öğretmen sırtından vuruldu

Bursa'da 29 yaşındaki öğretmen Gizem N., okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da acı olay! Okul çıkışı Gizem öğretmen sırtından vuruldu

Bursa'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi’nde meydana geldi.

ESKİ SEVGİLİSİ SIRTINDAN VURDU

Özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N., okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski sevgilisi G.G. tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

Bursa da acı olay! Okul çıkışı Gizem öğretmen sırtından vuruldu 1

Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa da acı olay! Okul çıkışı Gizem öğretmen sırtından vuruldu 2

Yaralı öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekmek bıçağı ile ineği ameliyat etti, izleyenlerin kanı dondu!Ekmek bıçağı ile ineği ameliyat etti, izleyenlerin kanı dondu!
Tahran-Washington hattında ipler kopmak üzere! ABD 'haftalarca sürecek' savaşa hazırlanıyorTahran-Washington hattında ipler kopmak üzere! ABD 'haftalarca sürecek' savaşa hazırlanıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.