Buldan’da portakal yüklü kamyon refüje devrildi

Kaza, Denizli’nin Buldan ilçesi Oğuz Mahallesinde Denizli-Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. Çok sık kazaların meydana geldiği yolda bir trafik kazası daha meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Buldan istikametine seyir halinde olan portakal yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan refüje savruldu. Kontrolden çıkan araç devrilerek yolu trafiğe kapattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonun sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen kamyonun kaldırılması ve yola saçılan portakalların temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.