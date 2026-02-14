HABER

Çocuklarda hangi benler masum hangileri tehlike taşıyor?

Çocukların cildinde beliren benler, pek çok ebeveyn için kaygı nedeni olabiliyor. "Boyutu neden değişiyor?", tehlikeli bir durumun habercisi mi?” gibi sorular ailelerin aklını kurcalıyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Umut Mert Yıldırım, çocukluk döneminde ortaya çıkan benlerin çoğunlukla masum olduğunu belirtirken, bazı belirtilerin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gökçen Kökden

Çocukluk döneminde ortaya çıkan benler çoğu zaman doğal bir gelişim sürecinin parçası olarak kabul ediliyor. Ancak her ben aynı özellikleri taşımıyor. Uzm. Dr. Umut Mert Yıldırım, çocuklarda benlerin oluşumu, büyümesi ve kansere dönüşme riski taşıyan durumlara karşı aileleri önemli bilgiler paylaştı.

BENLERİN OLUŞUMU GELİŞİMİN PARÇASI

Benlerin, cilde rengini veren melanosit hücrelerinin kümelenmesiyle oluştuğunu belirten Dr. Yıldırım, “Bir kişinin hayatı boyunca kaç bene sahip olacağı büyük ölçüde genetiktir. Ancak güneş ışığı gibi çevresel faktörler, benlerin sayısını ve boyutunu artırabilir” dedi. Özellikle çocukluk döneminde yoğun güneş maruziyeti ve güneş yanıklarının ben gelişimini tetikleyebileceğine dikkat çekti.

DOĞUMSAL VE EDİNSEL BENLER

Benlerin iki gruba ayrıldığını ifade eden Dr. Yıldırım, “Doğumda ya da ilk iki yaşta ortaya çıkan benlere doğumsal ben diyoruz. Bunlar genellikle daha büyük ve daha koyu renklidir. Bazıları çok geniş alanları kaplayabilir; bunlara dev doğumsal ben adını veriyoruz. Çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan edinsel benlerde ise kanserleşme riski neredeyse yoktur. Çocuk büyüdükçe cilt de büyür. Buna paralel olarak benlerin de büyümesini bekleriz. Özellikle ergenlik döneminde hormonal değişikliklere bağlı olarak benlerde boyut ve renk değişikliği görülebilir. Bu durum çoğu zaman endişe verici değildir” dedi.

HANGİ BENLER RİSKLİ?

Ailelerin dikkatli olması gereken durumları sıralayan Dr. Yıldırım, “Eğer bir ben kısa sürede hızlı büyüyorsa, belirgin renk değişikliği gösteriyorsa, kanama, yara, kaşıntı gibi bulgular varsa mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Ayrıca ‘çirkin ördek yavrusu’ dediğimiz, çocuğun diğer benlerinden belirgin şekilde farklı olan benler riskli kabul edilir. Dev doğumsal benler ve spitz nevüs adı verilen özel ben türlerinde kansere dönüşme riskinin bulunuyor. Bu benlerin düzenli takip edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Şüpheli benlerin dermoskopi ile değerlendirildiğini belirten Dr. Yıldırım, “Gerekli gördüğümüz durumlarda biyopsi ile beni alıp incelemeye gönderiyoruz. Erken teşhis sayesinde olası risklerin önüne geçmek mümkün. Çocuklar özellikle yaz aylarında şapkasız ve güneş koruyucusuz dışarı çıkarılmamalı. Güneş yanıklarından mutlaka kaçınılmalı. Şüpheli bir durum varsa gecikmeden dermatoloji uzmanına başvurulmalı” diyerek sözlerini tamamladı.

