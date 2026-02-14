HABER

Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, yarın sabah saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, Pazar günü (15.02.2026) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Fırtınanın Pazartesi günü (16.02.2026) sabah saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
