Yasak aşk iddiası! Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan açıklama! "Parti içerisinde şahsıma muhalif bazı isimler..."

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “İddialar planlı bir kumpastır. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacak. Alnımız ak, başımız diktir” dedi. AK Parti'den ihraç iddiasıyla ilgili olarak ise Işıksu, “Şahsıma Disiplin kuruluna sevk edildiğim yönünde tebliğ edilmiş resmi bir bilgi yoktur. Ben de bu haberleri medyadan öğrendim" dedi.

Geçen günlerde bir boşanma davası kapsamında gündeme getirilen ve ulusal basında yer bulan iddiaların ardından Işıksu, Adapazarı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

"TESADÜF DEĞİLDİR"

Işıksu, “Devam eden bir tehdit ve şantaj davası üzerinden kamuoyunda bilinçli bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. 11 Şubat’ta düzenlenen bir programda kürsüye çıkan bir şahsın, gizlilik ve yayın yasağı bulunan bir dosya hakkında gerçek dışı ifadeler kullanması ve bu sözlerin hızla medya ve sosyal mecralara servis edilmesi tesadüf değildir. Ortaya atılan iddiaların hiçbir somut karşılığı yoktur” ifadelerini kullandı.

Işıksu, “Savcılık ifadeleriyle çelişen söylemlerle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılıyor. Benim yaptığım tek şey, şahsıma yönelik tehdit ve şantaj girişimleri karşısında hukuka başvurmaktır. Hukuki hakkını arayan şahsımı suçlu gibi göstermeye çalışan bu anlayışı kabul etmiyorum. Şantaj ve tehdit ile karşılaştığım anda suç duyurusunda bulunan taraf benim” dedi.

İHRAÇ İDDİASI: "RESMİ BİR TEBLİĞ YOK"

Işıksu, “Şahsıma Disiplin kuruluna sevk edildiğim yönünde tebliğ edilmiş resmi bir bilgi yoktur. Ben de bu haberleri medyadan öğrendim. Siyasi hayatım boyunca Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde oldum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar milletimizin duasına güvenerek yürüdük. Liderimizin kararı hangi yönde olursa olsun benim için her şeyden daha kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇİNDE ŞAHSIMA MUHALİF..."

Işıksu, “Bu pahalı bir organizasyon. Kimler birlikte planladı, hangi operasyonları yürüttü, isim isim tespitlerim var. Ses kayıtları ortadadır. Şahitli, ispatlı şantaj görüntüleri vardır. Tarafıma ait olduğu iddia edilen TikTok yazışmaları gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafıma ait bir TikTok hesabı dahi yoktur. Parti içerisinde şahsıma muhalif bazı isimlerin dolaşıma soktuğu yazışma görüntülerindeki fotoğraf da kurgudur” diye konuştu.

Işıksu, “Gerçek dışı bilgi ve belgeleri yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı. Nihai söz bağımsız Türk yargısına aittir. İddiası olan herkesin adresi sosyal medya değil, yargıdır” dedi.

"BU İFTİRA AİLEME YÖNELİKTİR"

Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu belirten Işıksu, “Birçok tehditle ve iddiayla karşılaştım ancak bu süreç farklı. Bu seferki iftira sadece şahsıma değil, aileme ve bana inananlara yöneliktir. Günlerdir asılsız söylemler ve organize edilmiş karalama kampanyaları dolaştırılmaktadır. Elimdeki belgeleri paylaştığımda bu kurgunun nasıl planlandığı adım adım görülecektir” diye konuştu.

Işıksu, “Ben susmayacağım, geri adım atmayacağım. Gerçeği sonuna kadar ortaya koyacağım. Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Biz bu şehre hizmet etmek için buradayız, algı operasyonlarıyla yolumuzdan dönecek değiliz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adapazarı yasak aşk
