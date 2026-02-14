HABER

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan kavşakta, K.D. yönetimindeki 58 ABG 368 plakalı yolcu otobüsü ile O.K. yönetimindeki 38 BA 103 plakalı kamyonet çarpıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 5 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de otobüsteki yolcuların tahliyesini sağladı. Kazada yaralanan otobüs şoförü K.D., otobüste görevli muavin ve 2 yolcu ile kamyonet şoförü O.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüsteki yolcular firmaya ait başka bir otobüse aktarılarak, yollarına devam etti. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YOLCULAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Ateşyak, "Minibüsün hızı yüksekti. Uykuluyduk nasıl olduğunu tam anlayamadık. Çok şükür yaralıdan başka bir sıkıntımız yok. Bizi tahliye ettiler. Yaralıları kaldırdılar. Biz de şimdi yola devam etmek için yeni bir araç bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

