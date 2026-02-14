Esenyurt'ta bir kişi boş arsada ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde boş arsada hareketsiz bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİN TESPİT EDİLMESİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden şahsın 37 yaşındaki M.A. olduğu ortaya çıktı. Boş arsada cesedi bulunan M.A.'nın, çalıştığı servis minibüsünü arsanın 10 metre ilerisindeki caddeye park ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu alanda ve servis aracında incelemelerde bulundu. M.A. isimli vatandaşın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için ekipler tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

