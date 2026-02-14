HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esenyurt'ta bir kişi boş arsada ölü bulundu

Esenyurt'ta 37 yaşındaki bir kişi boş arsada ölü bulundu. M.A. isimli vatandaşın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için ekipler tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta bir kişi boş arsada ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde boş arsada hareketsiz bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Esenyurt ta bir kişi boş arsada ölü bulundu 1

KESİN ÖLÜM NEDENİNİN TESPİT EDİLMESİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden şahsın 37 yaşındaki M.A. olduğu ortaya çıktı. Boş arsada cesedi bulunan M.A.'nın, çalıştığı servis minibüsünü arsanın 10 metre ilerisindeki caddeye park ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu alanda ve servis aracında incelemelerde bulundu. M.A. isimli vatandaşın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için ekipler tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuk istismarı suçundan aranan şahıs yakalandıÇocuk istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralıSamsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.