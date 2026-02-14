İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor! Gazze'nin kuzeyi bombalandı

İsrail ordusu Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi düzenlediği saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin Şeyh Zayid bölgesini hedef aldı, İsrail helikopterleri de bölgeye yoğun şekilde ateş açtı.

Bölge sakinleri de Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyduklarını ve bunların İsrail ordusunun kontrolü altındaki bölgelerden geldiğini söyledi.

4'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahiya yakınlarında bulunan Beyt Hanun bölgesindeki bir tünelden 5 kişinin çıktığını tespit ettiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun bu kişileri hedef aldığı iddia edilen haberde, 4'ünün hayatını kaybettiği aktarıldı.

