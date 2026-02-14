HABER

Güney Marmara feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Şubat'ta yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara feribot seferleri iptal edildi

Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, Güney Marmara Adalar hattında, 15 Şubat'ta Erdek'ten saat 19.30 ve Marmara'dan saat 21.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

İPTAL OLAN SEFERLER

Aynı hatta Avşa'dan saat 06.00, Ekinlik'ten saat 06.20, Marmara'dan saat 07.00, Balıklı'dan saat 08.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin tarifesine uygun şekilde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada da 15 Şubat'ta saat 16.00'daki Tekirdağ-Saraylar-Erdek, saat 17.00'deki Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ile Erdek-Avşa-Marmara-Erdek, saat 19.00'daki Saraylar-Erdek seferleri ve Marmara ile Avşa limanlarından gerçekleşecek tüm seferlerin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi feribot
