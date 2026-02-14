HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Pakistan'ta tutuklu eski başbakan Khan, yüzde 85 görüş kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılacak

Pakistan hükümeti, sağ gözünde yüzde 85 oranında görme kaybı tespit edilen tutuklu eski Başbakan Imran Khan'ın kötüleşen sağlık durumuna ilişkin artan tepkiler ve protestoların ardından hastaneye sevk edilmesine onay verdi.

Pakistan'ta tutuklu eski başbakan Khan, yüzde 85 görüş kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılacak

Pakistan'da 2023 yılından bu yana tutuklu bulunan eski Başbakan Imran Khan, geçtiğimiz günlerde bir bilirkişi tarafından cezaevinde ziyaret edildi. Ziyaretin ardından hazırlanan raporda, Khan'ın sağ gözünde yüzde 85 oranında görme kaybı tespit edildiği belirtildi. Muhalefet üyeleri, kötüleşen sağlık durumunu gerekçe göstererek, eski başbakanın başkent İslamabad'daki Uluslararası Şifa Hastanesi'ne sevk edilmesi talebiyle parlamento binası önünde oturma eylemi başlattı. Muhalefet üyeleri görme kaybının, Khan'ın tedavisinde yaşanan gecikmeden kaynaklandığını öne sürdü.

HASTANEYE SEVK EDİLMESİNE ONAY

Pakistan hükümeti, muhalefetin çağrılarının ardından Khan'ın hastaneye sevk edilmesine onay verdi. Pakistan Parlamento İşleri Bakanı Tarık Fazal Chaudhry, "Imran Khan'ın sağlık durumu göz önünde bulundurularak, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucusunun hastaneye sevk edilmesine ve bir tıbbi heyet oluşturulmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Pakistan ta tutuklu eski başbakan Khan, yüzde 85 görüş kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılacak 1

AİLE ÜYELERİNİN ONAYI OLMADAN HASTANEYE SEVK EDİLMESİ REDDEDİLDİ

Ancak PTI'den yetkililer, Khan'ın aile üyeleri ve kişisel hekimlerinin onayı olmadan hastaneye sevk edilmesini reddetti. Partiden yapılan açıklamada, Khan'ın en az bir aile üyesinin huzurunda muayene edilmesi talep edildi. Ayrıca, eski başbakanın kişisel doktorları olmadan hiçbir tedaviye başlanmaması gerektiği vurgulanarak, Khan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilerin gizlenmeye çalışılmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Imran Khan, Ağustos 2023 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyor. Eski Başbakan, Nisan 2022'de gerçekleştirilen güven oylamasında aleyhinde çıkan kararın ardından görevden alınmış ve hakkında yolsuzluktan teröre kadar çeşitli suçlamalardan dava açılmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandıOtomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı
Fabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybettiFabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.