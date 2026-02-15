HABER

Yağışlı havayla birlikte su dolan çukura düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hatay’da oyun oynadığı esnada 1 buçuk metrelik suyla dolan çukura düşen 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah, boğularak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre suda boğularak ölen Cüneyt'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olay; akşam saatlerinde Yolçatı Mahallesi'nde yaşandı. Evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, yağışlı havayla birlikte suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düştü.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK DÜŞTÜĞÜ SU BİRİKİNTİSİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk ilk müdahalenin ardından Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cüneyt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cüneyt’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"SU BİRAZ DERİNDİ, 1 METREDEN BİRAZ FAZLAYDI"

Komşusu olan Cüneyt’i düştüğü su birikintisinden kurtaran Muhammed Ali, "Beni bir çocuk çağırdı, bende gittim suya düşen çocuğu çıkardım. Benim çıkardığımda boğulmuştu zaten. Su biraz derindi, 1 metreden biraz fazlaydı. Ambulansa haber verdim" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Hatay boğulma çocuk
