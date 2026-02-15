HABER

İranlı Sözcü Bekayi’den ABD’li Pelosi’ye tepki: "Sivillere siyasi baskı amacıyla acı çektirmek terörizmdir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin İran ekonomisinin "felç edilmesi" ve kırsal bölgelerde yaşayanların "acıyı hissetmesi" yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Sivillere siyasi baskı amacıyla kasıtlı olarak acı ve ıstırap çektirmek, terörizmin ders kitaplarındaki tanımıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin İran’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

"TERÖRİZMİN DERS KİTAPLARINDAKİ TANIMIDIR"

Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pelosi’nin ekonomik baskı uygulanarak İran ekonomisinin "felç edilmesi" ve kırsal bölgelerde yaşayanların da "acıyı hissetmesi" yönündeki ifadelerini eleştirerek, "Pelosi, ABD yönetimine İran’ın ekonomisini felç etmesi çağrısında bulunarak, kırsal bölgelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere sıradan İranlıların da acıyı hissetmesi gerektiğini söyledi. Sivillere siyasi baskı amacıyla kasıtlı olarak acı ve ıstırap çektirmek, terörizmin ders kitaplarındaki tanımıdır" dedi.

Bu tür bir tutumun "insanlığa karşı suç" kapsamına girdiğini belirten Bekayi, "Yalnızca kötü niyetli ve kibirli bir zihniyet, başka bir ülkedeki sivillerin çektiği acı üzerine kurulu politikaları dayatma hakkını kendinde görebilir. Hukuki açıdan bakıldığında ise bu, ABD’nin hoşlanmadığı toplumlara yönelik kasıtlı ve sistematik biçimde acı ve zulüm uyguladığına dair ilave bir kanıt niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

PELOSİ’DEN "FELÇ ETME" ÇAĞRISI

Pelosi, dün Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada, Washington’un İran’da doğrudan askeri müdahaleye başvurmadan "rejim değişikliği" hedefini ekonomik baskı yoluyla takip etmesi gerektiğini savunarak, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının yoğunlaştırılması çağrısında bulunmuştu. Asıl meselenin savaş tehdidi olmadığını vurgulayan Pelosi, "Ekonomik gücü kullanmak gerekiyor. Onların ekonomisini felce uğratmanın yolları var ve bunun bir kısmı zaten devreye sokulmuş durumda. Ancak rejim, uzun zamandır olmadığı kadar kırılgan görünüyor. Amaç, ekonomilerini zayıflatmak ve bu baskıyı sürdürülebilir hale getirmek. Çünkü rejimin kırsal bölgelerde ve daha muhafazakar kesimler arasında hala desteği var. Ama onların da bu acıyı hissetmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

