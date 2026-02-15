AFAD duyurdu: Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Samsun gece saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD tarafından yapılan paylaşımda, depremin saati 00:20 olarak belirtildi.

SAMSUN'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıda can ya da mal kaybına dair bir bildirim yapılmadı.