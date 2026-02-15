AFAD duyurdu: Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Samsun gece saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD tarafından yapılan paylaşımda, depremin saati 00:20 olarak belirtildi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıda can ya da mal kaybına dair bir bildirim yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Vezirköprü (Samsun)
Tarih:2026-02-15
Saat:00:20:48 TSİ
Enlem:41.11333 N
Boylam:34.96083 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/R4RGmMAYDe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
