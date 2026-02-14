İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye, 2 bina ve 7 araç zarar gördü

İzmir'de dün sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Menemen ilçesi Ulukent semti 29 Ekim Mahallesi’nde sağanak nedeniyle saat 04.41'de meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

2 BİNA VE 7 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu.

151 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, güvenlik sebebiyle toplam 3 binadaki 151 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, bölge dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır