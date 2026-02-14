HABER

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye, 2 bina ve 7 araç zarar gördü

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu bir istinat duvarı çökerken, ilk belirlemelere göre 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu. Ayrıca bölgede oturduğu tespit edilen 151 kişi ise tahliye edildi.

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye, 2 bina ve 7 araç zarar gördü

İzmir'de dün sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Menemen ilçesi Ulukent semti 29 Ekim Mahallesi’nde sağanak nedeniyle saat 04.41'de meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

İzmir de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye, 2 bina ve 7 araç zarar gördü 1

2 BİNA VE 7 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu.

İzmir de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye, 2 bina ve 7 araç zarar gördü 2

151 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, güvenlik sebebiyle toplam 3 binadaki 151 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, bölge dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA

