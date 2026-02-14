HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den flaş sözler: “Her türlü haksızlığın adaletsizliğin üzerine gidilecek”

Cumhurbaşkanı imzasıyla İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, “Bir vatandaş huzur içinde uyumuyorsa ben de uyumam” dedi. tv100 ekranlarına konuk olan gazeteci Sinan Burhan, Bakan Çiftçi'yle yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Çiftçi, "Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üstüne gidilecek. Devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den flaş sözler: “Her türlü haksızlığın adaletsizliğin üzerine gidilecek”
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı imzasıyla İçişleri Bakanlığını Ali Yerlikaya'dan devaralan Mustafa Çiftçi, önemli açıklamalar yaptı. tv100'de Gazeteci Sinan Burhan, Bakan Çiftçi'yle yaptığı görüşmede geçen diyalogları aktardı. Bakan Çiftçi, TBMM'de yemin töreni öncesinde yaşanan kavgaya da değindi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den flaş sözler: “Her türlü haksızlığın adaletsizliğin üzerine gidilecek” 1

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Bakan Çiftçi'nin sözlerini şu şekilde aktardı;

"Sayın Mustafa Çiftçi ile yıllardır bir dostluğumuz var. Çiftçi bir kulis insanı değildir bundan kaynaklı böyle bir görevlendirmeyi ben kendisinin muhtemelen beklemediğini düşünüyorum. Bir vatandaş olarak da şunu söyleyebilirim ki bu görevlendirmeden çok memnun oldum.

Sayın Çiftçi’yi arayarak kamuoyunun merak ettiği soruları sordum. Örneğin ülke gündemindeki çeteler, yasa dışı bahis, göç ve birçok konu… Sayın bakana vatandaşlarımız içerisinde kendisini güvende hissetmeyenler, endişe içinde olanlar varsa bunlarla ilgili ne yapacak diye sordum ve şu yanıtı verdi:"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den flaş sözler: “Her türlü haksızlığın adaletsizliğin üzerine gidilecek” 2

"HER TÜRLÜ HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİĞİN ÜSTÜNE GİDİLECEK"

“Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek. Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üstüne gidilecek. Devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den flaş sözler: “Her türlü haksızlığın adaletsizliğin üzerine gidilecek” 3

Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan

"MİLLETLE SİYASET ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA GÖREV YAPILACAK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın '24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edecekseniz" emri rehber edinilerek, milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapılacak.

MECLİS'TEKİ KAVGAYA İLİŞKİN KONUŞTU

TBMM milletimizin meclisidir. Kurtuluş Savaşı yapmış bir meclistir. Demokrasinin yaşadığı meclistir. Meclis’te yapılan ve ortaya koyulan eylem Kurtuluş Savaşı yapmış meclise yakışmamaktadır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Khan, yüzde 85 görüş kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılacakKhan, yüzde 85 görüş kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılacak
Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandıOtomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.