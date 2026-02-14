İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den flaş sözler: “Her türlü haksızlığın adaletsizliğin üzerine gidilecek”

Cumhurbaşkanı imzasıyla İçişleri Bakanlığını Ali Yerlikaya'dan devaralan Mustafa Çiftçi, önemli açıklamalar yaptı. tv100'de Gazeteci Sinan Burhan, Bakan Çiftçi'yle yaptığı görüşmede geçen diyalogları aktardı. Bakan Çiftçi, TBMM'de yemin töreni öncesinde yaşanan kavgaya da değindi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Bakan Çiftçi'nin sözlerini şu şekilde aktardı;

"Sayın Mustafa Çiftçi ile yıllardır bir dostluğumuz var. Çiftçi bir kulis insanı değildir bundan kaynaklı böyle bir görevlendirmeyi ben kendisinin muhtemelen beklemediğini düşünüyorum. Bir vatandaş olarak da şunu söyleyebilirim ki bu görevlendirmeden çok memnun oldum.

Sayın Çiftçi’yi arayarak kamuoyunun merak ettiği soruları sordum. Örneğin ülke gündemindeki çeteler, yasa dışı bahis, göç ve birçok konu… Sayın bakana vatandaşlarımız içerisinde kendisini güvende hissetmeyenler, endişe içinde olanlar varsa bunlarla ilgili ne yapacak diye sordum ve şu yanıtı verdi:"

"HER TÜRLÜ HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİĞİN ÜSTÜNE GİDİLECEK"

“Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek. Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üstüne gidilecek. Devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek.

"MİLLETLE SİYASET ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA GÖREV YAPILACAK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın '24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edecekseniz" emri rehber edinilerek, milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapılacak.

MECLİS'TEKİ KAVGAYA İLİŞKİN KONUŞTU

TBMM milletimizin meclisidir. Kurtuluş Savaşı yapmış bir meclistir. Demokrasinin yaşadığı meclistir. Meclis’te yapılan ve ortaya koyulan eylem Kurtuluş Savaşı yapmış meclise yakışmamaktadır."