Cani doktora ‘ödül gibi’ indirim! Aldığı cezaya tepki yağdı

Tutuklanan cani doktor yeniden hakim karşısına çıktı. 9 yıl 9 aylık ceza bile yürekleri rahatlatmamışken istinafa giden dosyada o ceza 4 yıl 4 aya düşürüldü. Kan donduran olay Nisan ayında Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşanmıştı. İddiaya göre 28 yaşındaki Doktor Muhammed Mustafa Duman, hayvanseverler aracılığıyla sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup şiddet uyguluyordu.

Sahiplendirilen köpeklerle ilgili bilgi alamayan ve dumana ulaşamayan hayvan severlerin kuşkusu skandalın perdesini aralamış ve şikayet üzerine de polis ekipleri harekete geçmişti. Gözaltına alınan doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada sanık doktor Duman, müstehcenlik ve birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme suçlarından 17,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı.

9 yıl, 9 ay hapis ve 20 bin 550 lira para cezası alan sanık doktorun cep telefonundan yaklaşık 43 bin müstehcen görüntü de çıktı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen mahkeme, cani doktorun 9 yıl 9 ay hapis cezasını 4 yıl 4 aya düşürdü. Karara hayvan severler ve aynı mahallede yaşayan komşuları da tepki gösterdi.

Cani doktorla aynı mahallede oturan komşuları da mahkemenin kararına tepki göstererek ATV Haber’e yaptıkları açıklamalarında “Vallahi çok az bile. Böyle bir komşumuz olduğu için gerçekten çok üzüldük. Keşke çok verseydiler. Bence yeterli değil. Yani en az bir 50 yıl falan yemesi lazım” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.