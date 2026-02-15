HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cani doktora ‘ödül gibi’ indirim! Aldığı cezaya tepki yağdı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde sahiplendiği köpekleri evinde işkence yaparak öldüren doktor hakkında tepki çeken bir gelişme yaşandı. Acil servis doktoru Muhammed Mustafa Duman’ın yargılandığı davada mahkeme karar verdi. Cani doktorun cezası 9 yıl 9 aydan 4 yıl 4 aya düşürüldü. Karar hayvan severleri ayağa kaldırdı.

Cani doktora ‘ödül gibi’ indirim! Aldığı cezaya tepki yağdı

Tutuklanan cani doktor yeniden hakim karşısına çıktı. 9 yıl 9 aylık ceza bile yürekleri rahatlatmamışken istinafa giden dosyada o ceza 4 yıl 4 aya düşürüldü. Kan donduran olay Nisan ayında Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşanmıştı. İddiaya göre 28 yaşındaki Doktor Muhammed Mustafa Duman, hayvanseverler aracılığıyla sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup şiddet uyguluyordu.

Sahiplendirilen köpeklerle ilgili bilgi alamayan ve dumana ulaşamayan hayvan severlerin kuşkusu skandalın perdesini aralamış ve şikayet üzerine de polis ekipleri harekete geçmişti. Gözaltına alınan doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada sanık doktor Duman, müstehcenlik ve birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme suçlarından 17,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı.

Cani doktora ‘ödül gibi’ indirim! Aldığı cezaya tepki yağdı 1

9 yıl, 9 ay hapis ve 20 bin 550 lira para cezası alan sanık doktorun cep telefonundan yaklaşık 43 bin müstehcen görüntü de çıktı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen mahkeme, cani doktorun 9 yıl 9 ay hapis cezasını 4 yıl 4 aya düşürdü. Karara hayvan severler ve aynı mahallede yaşayan komşuları da tepki gösterdi.

Cani doktora ‘ödül gibi’ indirim! Aldığı cezaya tepki yağdı 2

Cani doktorla aynı mahallede oturan komşuları da mahkemenin kararına tepki göstererek ATV Haber’e yaptıkları açıklamalarında “Vallahi çok az bile. Böyle bir komşumuz olduğu için gerçekten çok üzüldük. Keşke çok verseydiler. Bence yeterli değil. Yani en az bir 50 yıl falan yemesi lazım” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Cani doktora ‘ödül gibi’ indirim! Aldığı cezaya tepki yağdı 3

Cani doktora ‘ödül gibi’ indirim! Aldığı cezaya tepki yağdı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Adınız örgüte karıştı" diyerek 87 milyon TL’yi aldılar!"Adınız örgüte karıştı" diyerek 87 milyon TL’yi aldılar!
Okullarda Ramazan ayı hazırlığıOkullarda Ramazan ayı hazırlığı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Doktor işkence köpek mahkeme karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.