Isınan tekerlek balatalarından çıkan alevler sunta yüklü tırı yaktı

Olay Akseki-Manavgat D-695 Karayolu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki H.S.’nin kullandığı çekici ve sunta yüklü tır, Manavgat’a bağlı Gençler Mahallesi sınırlarına geldiğinde dorsesinden alevler yükselmeye başladı. Tır dorseden ayrılarak uzaklaştırılırken ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve Akseki birimlerine bağlı 4 adet itfaiye ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında Akseki-Manavgat yolu güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınabilirken dorse ve dorsede bulunan malzemeler tamamen yandı. Sürücü tırı terk ederek kurtulurken yangının dorsenin ısınan balatasından saçılan kıvılcımlardan çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Karayolları ekiplerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır