Türkiye ve Dünya’da deprem riski en düşük bölgeler açıklandı

Türkiye’nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiği bu dönemde Ercan’ın açıklamaları, güvenli yaşam alanlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Prof. Dr. Ercan, Avrupa genelindeki sismik risk dağılımını değerlendirerek deprem tehdidinin oldukça düşük olduğu ülkeleri sıraladı.
"Avrupa’da deprem kaygısı olmadan yaşamak isteyenler için öne çıkan ülkeler" diyerek paylaştığı liste şöyle:
Ercan’a göre bu ülkeler, aktif fay hatlarından uzak olmaları ve düşük sismik hareketlilikleri nedeniyle Avrupa’nın en güvenli bölgeleri arasında yer alıyor.
Prof. Dr. Ercan, değerlendirmesinin devamında Türkiye’deki düşük riskli alanlarını da paylaştı. Fay hatlarına uzaklık ve zemin özelliklerini dikkate aldığını belirten Ercan, sismik tehlikenin daha sınırlı olduğu bölgeleri paylaştı.
Buna göre:
deprem riski açısından görece daha güvenli seçenekler arasında gösterildi.
Türkiye, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren binlerce kişiyi anarken, yapı güvenliği ve kentsel dönüşüm konusu bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı.
Prof. Dr. Ercan’ın açıklamaları, riskin tamamen sıfırlanamayacağı ancak doğru zemin seçimi ve sağlam yapılaşma ile can kaybının en aza indirilebileceği gerçeğini bir kez daha hatırlattı.
Uzmanlar, deprem kuşağında yer alan Türkiye’de asıl belirleyici unsurun yapı kalitesi ve denetim mekanizmaları olduğuna dikkat çekti.
