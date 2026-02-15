Türkiye ve Dünya’da deprem riski en düşük bölgeler açıklandı

Türkiye’nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiği bu dönemde Ercan’ın açıklamaları, güvenli yaşam alanlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

AVRUPA’DA DEPREM KAYGISININ EN AZ OLDUĞU ÜLKELER

Prof. Dr. Ercan, Avrupa genelindeki sismik risk dağılımını değerlendirerek deprem tehdidinin oldukça düşük olduğu ülkeleri sıraladı.

"Avrupa’da deprem kaygısı olmadan yaşamak isteyenler için öne çıkan ülkeler" diyerek paylaştığı liste şöyle:

Finlandiya

İsveç

Norveç

Danimarka

İrlanda

Hollanda

Belçika

Litvanya

Letonya

Estonya

Almanya

Belarus

Polonya

Ukrayna

Ercan’a göre bu ülkeler, aktif fay hatlarından uzak olmaları ve düşük sismik hareketlilikleri nedeniyle Avrupa’nın en güvenli bölgeleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DE GÖRECE DAHA GÜVENLİ BÖLGELER

Prof. Dr. Ercan, değerlendirmesinin devamında Türkiye’deki düşük riskli alanlarını da paylaştı. Fay hatlarına uzaklık ve zemin özelliklerini dikkate aldığını belirten Ercan, sismik tehlikenin daha sınırlı olduğu bölgeleri paylaştı.

Buna göre:

Karadeniz kıyı kuşağının tamamı

Mardin

Batman

Siirt

Alanya

deprem riski açısından görece daha güvenli seçenekler arasında gösterildi.

DEPREM GERÇEĞİ VE YAPI GÜVENLİĞİ VURGUSU

Türkiye, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren binlerce kişiyi anarken, yapı güvenliği ve kentsel dönüşüm konusu bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı.

Prof. Dr. Ercan’ın açıklamaları, riskin tamamen sıfırlanamayacağı ancak doğru zemin seçimi ve sağlam yapılaşma ile can kaybının en aza indirilebileceği gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Uzmanlar, deprem kuşağında yer alan Türkiye’de asıl belirleyici unsurun yapı kalitesi ve denetim mekanizmaları olduğuna dikkat çekti.