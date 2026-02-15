Halk TV ekibi, çığ nedeniyle Maçahel zirvesinde mahsur kaldı

Halk TV’de yayınlanan 'Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar' programının bu haftaki canlı yayınının Artvin Maçahel zirvesinden gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Program sunucusu Serhan Asker, zirveye yaklaşık 25 dakikalık mesafede, 25 kişilik ekiple birlikte yolda kaldıklarını açıkladı.

Halk TV’de yer alan habere göre, Asker, bölgede kar kalınlığının 3 metreyi aştığını belirterek çığın yolu tamamen kapattığını ifade etti. Ekibin yanında Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan’ın da bulunduğu aktarıldı.

KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI

Yaklaşık 2 bin metre rakımda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı güçleştirdi. Çığın düşmesiyle birlikte yol ulaşıma kapanırken, ekip güvenli bir noktada beklemeye geçti.

YOL YENİDEN AÇILDI

Karayolları ekiplerinin müdahalesi sonucu kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Mahsur kalan program ekibi bulundukları bölgeden çıkarak güvenli şekilde yollarına devam etti.