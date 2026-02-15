Maduro operasyonundaki 'gizli zeka' deşifre oldu! İşte ABD basınına göre olayın perde arkasındaki gerçek

ABD ordusunun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması operasyonunda Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'u kullandığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırdığı haber, yapay zekanın askeri operasyonlarda kullanımının etik ve güvenlik boyutlarını yeniden gündeme getirdi.

MADURO OPERASYONUNDA YAPAY ZEKA İDDİASI

Wall Street Journal'ın (WSJ) yayınladığı bir rapora göre, ABD ordusu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması operasyonunda Anthropic'in geliştirdiği Claude yapay zeka modelini kullandı. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan haberde, Claude'un Anthropic'in Palantir Technologies ile olan ortaklığı aracılığıyla operasyonda kullanıldığı belirtildi. Palantir Technologies, ABD savunma ve federal kolluk kuvvetleri için çalışan bir yüklenici firma olarak biliniyor.

Haberde, operasyonun ardından Anthropic'te çalışan bir kişinin, Palantir Technologies'deki muhatabına Claude'un operasyonda nasıl kullanıldığına dair sorular yönelttiği de ifade edildi. Anthropic sözcüsü, Claude'un operasyonda kullanılıp kullanılmadığına dair yorum yapmaktan kaçınırken, aracın kullanımının şirket politikalarına uygun olması gerektiğini vurguladı.

BİR İLK

Bu iddia, Anthropic'i, ABD Savunma Bakanlığı tarafından gizli bir operasyonda teknolojisi kullanılan ilk yapay zeka geliştiricisi konumuna getiriyor. Ancak, Claude'un operasyonda tam olarak hangi görevleri yerine getirdiği, hangi verileri analiz ettiği veya hangi kararlara katkıda bulunduğu henüz netlik kazanmış değil.