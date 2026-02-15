HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Maduro operasyonundaki 'gizli zeka' deşifre oldu! İşte ABD basınına göre olayın perde arkasındaki gerçek

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması operasyonunda Anthropic'in Claude yapay zeka modelinden faydalandı.

Maduro operasyonundaki 'gizli zeka' deşifre oldu! İşte ABD basınına göre olayın perde arkasındaki gerçek
Enes Çırtlık

ABD ordusunun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması operasyonunda Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'u kullandığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırdığı haber, yapay zekanın askeri operasyonlarda kullanımının etik ve güvenlik boyutlarını yeniden gündeme getirdi.

MADURO OPERASYONUNDA YAPAY ZEKA İDDİASI

Wall Street Journal'ın (WSJ) yayınladığı bir rapora göre, ABD ordusu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması operasyonunda Anthropic'in geliştirdiği Claude yapay zeka modelini kullandı. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan haberde, Claude'un Anthropic'in Palantir Technologies ile olan ortaklığı aracılığıyla operasyonda kullanıldığı belirtildi. Palantir Technologies, ABD savunma ve federal kolluk kuvvetleri için çalışan bir yüklenici firma olarak biliniyor.

Maduro operasyonundaki gizli zeka deşifre oldu! İşte ABD basınına göre olayın perde arkasındaki gerçek 1

Haberde, operasyonun ardından Anthropic'te çalışan bir kişinin, Palantir Technologies'deki muhatabına Claude'un operasyonda nasıl kullanıldığına dair sorular yönelttiği de ifade edildi. Anthropic sözcüsü, Claude'un operasyonda kullanılıp kullanılmadığına dair yorum yapmaktan kaçınırken, aracın kullanımının şirket politikalarına uygun olması gerektiğini vurguladı.

Maduro operasyonundaki gizli zeka deşifre oldu! İşte ABD basınına göre olayın perde arkasındaki gerçek 2

BİR İLK

Bu iddia, Anthropic'i, ABD Savunma Bakanlığı tarafından gizli bir operasyonda teknolojisi kullanılan ilk yapay zeka geliştiricisi konumuna getiriyor. Ancak, Claude'un operasyonda tam olarak hangi görevleri yerine getirdiği, hangi verileri analiz ettiği veya hangi kararlara katkıda bulunduğu henüz netlik kazanmış değil.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandıYasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Sınırda dev operasyon: Sülükten maymuna yüzlerce tür, 85 bin canlı hayvan!Sınırda dev operasyon: Sülükten maymuna yüzlerce tür, 85 bin canlı hayvan!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela yapay zeka Nicolas Maduro abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

İnci Taneleri için final kararı! Tarih verildi

İnci Taneleri için final kararı! Tarih verildi

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.