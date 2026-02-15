HABER

TikTok’un sahibi ByteDance’ten sinema sektörüne meydan okuyan hamle: Seedance 2.0

TikTok’un sahibi ByteDance’in yeni yapay zeka destekli video üretim modeli Seedance 2.0 gündeme bomba gibi düştü. Hollywood kuruluşları ise sinema sektörüne meydan okuyan yeni modele karşı çıkıyor.

TikTok’un sahibi ByteDance’ten sinema sektörüne meydan okuyan hamle: Seedance 2.0
Enes Çırtlık

TikTok’un çatı şirketi ByteDance, yeni video üretim modeli Seedance 2.0’ı resmen duyurdu. OpenAI’ın Sora’sı ve Kuaishou’nun Kling modellerine rakip olarak geliştirilen Seedance 2.0, sunduğu hiper-gerçekçi fizik motoru ve "çok modlu" (multimodal) içerik üretim yetenekleriyle şimdiden "Hollywood’un sonu mu geliyor?" tartışmalarını alevlendirdi.

FİZİK KURALLARINI "ANLAYAN" YAPAY ZEKA

Wall Street Journal'a göre, güncellenen model şu anda ByteDance'in Jianying uygulamasının Çinli kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve şirket, bu özelliğin yakında CapCut uygulamasının küresel kullanıcılarına da sunulacağını belirtiyor.

Seedance 2.0’ı rakiplerinden ayıran en büyük özellik ise videolardaki nesne ve karakterlerin gerçek dünya fiziğine uygun hareket etmesi. Önceki nesil yapay zeka modellerinde sıkça görülen "havada süzülen uzuvlar" veya "birbirine geçen nesneler" sorunu, Seedance 2.0'da büyük ölçüde aşılmış durumda.

Model, sadece metin komutlarıyla değil; görüntü, video ve ses dosyalarını aynı anda işleyerek sinematik çıktılar üretebiliyor. Bir karakterin yüzü, kıyafetleri ve mimikleri farklı sahnelerde ve açılarda bozulmadan korunabiliyor. Bu özellik, yapay zekanın sadece kısa klipler değil, hikaye örgüsü olan kısa filmler üretmesinin de önünü açıyor.

ELEŞTİRİLERİN VE TARTIŞMALARIN HEDEFİ OLDU

Ancak teknolojinin gücü, hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada kullanıcıların Seedance 2.0’ı kullanarak Disney karakterlerini içeren izinsiz videolar üretmesi, telif hakları konusunu yeniden masaya yatırdı.

TechCrunch'ta yer alan habere göre; Bir X kullanıcısının, "Seedance 2'de sadece 2 satırlık bir komutla (prompt)" oluşturulduğunu iddia ettiği ve Tom Cruise ile Brad Pitt'in dövüştüğü kısa bir videoyu paylaşmasının ardından; "Deadpool" senaristi Rhett Reese, "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama muhtemelen bizim için her şey bitti" diyerek duruma tepki gösterdi.

Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPA) CEO'su Charles Rivkin ise ByteDance'in "ihlal edici faaliyetlerini derhal durdurmasını" talep eden bir bildiri yayınladı.

TikTok’un sahibi ByteDance’ten sinema sektörüne meydan okuyan hamle: Seedance 2.0 1

Hollywood sendikaları ve ticaret grupları tarafından desteklenen Human Artistry Campaign, Seedance 2.0'ı "dünyadaki her yaratıcıya yapılmış bir saldırı" olarak kınarken; oyuncular sendikası SAG-AFTRA da "ByteDance'in yeni yapay zeka video modelinin sağladığı bariz ihlali kınama konusunda stüdyoların yanında durduğunu" açıkladı.

DISNEY'DEN İHTARNAME

Öte yandan, Seedance videolarında Spider-Man, Darth Vader ve Baby Yoda olarak bilinen Grogu gibi Disney'e ait karakterlerin görünmesi, şirketi yasal yollara başvurmaya itti. Axios'un haberine göre Disney, ByteDance'e bir ihtarname gönderdi.

