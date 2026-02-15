TikTok’un sahibi ByteDance’ten sinema sektörüne meydan okuyan hamle: Seedance 2.0

TikTok’un çatı şirketi ByteDance, yeni video üretim modeli Seedance 2.0’ı resmen duyurdu. OpenAI’ın Sora’sı ve Kuaishou’nun Kling modellerine rakip olarak geliştirilen Seedance 2.0, sunduğu hiper-gerçekçi fizik motoru ve "çok modlu" (multimodal) içerik üretim yetenekleriyle şimdiden "Hollywood’un sonu mu geliyor?" tartışmalarını alevlendirdi.

FİZİK KURALLARINI "ANLAYAN" YAPAY ZEKA

Wall Street Journal'a göre, güncellenen model şu anda ByteDance'in Jianying uygulamasının Çinli kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve şirket, bu özelliğin yakında CapCut uygulamasının küresel kullanıcılarına da sunulacağını belirtiyor.

Seedance 2.0’ı rakiplerinden ayıran en büyük özellik ise videolardaki nesne ve karakterlerin gerçek dünya fiziğine uygun hareket etmesi. Önceki nesil yapay zeka modellerinde sıkça görülen "havada süzülen uzuvlar" veya "birbirine geçen nesneler" sorunu, Seedance 2.0'da büyük ölçüde aşılmış durumda.

HBO gave us the ending they wanted. Fans never accepted it.



Now Seedance 2.0 used AI to create the ending we deserved. Say what you will about AI, but this is what it's capable of.#GameofThrones pic.twitter.com/cLOPDpQSAK — Javed (@javedaslamsays) February 13, 2026

Model, sadece metin komutlarıyla değil; görüntü, video ve ses dosyalarını aynı anda işleyerek sinematik çıktılar üretebiliyor. Bir karakterin yüzü, kıyafetleri ve mimikleri farklı sahnelerde ve açılarda bozulmadan korunabiliyor. Bu özellik, yapay zekanın sadece kısa klipler değil, hikaye örgüsü olan kısa filmler üretmesinin de önünü açıyor.

ELEŞTİRİLERİN VE TARTIŞMALARIN HEDEFİ OLDU

Ancak teknolojinin gücü, hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada kullanıcıların Seedance 2.0’ı kullanarak Disney karakterlerini içeren izinsiz videolar üretmesi, telif hakları konusunu yeniden masaya yatırdı.

TechCrunch'ta yer alan habere göre; Bir X kullanıcısının, "Seedance 2'de sadece 2 satırlık bir komutla (prompt)" oluşturulduğunu iddia ettiği ve Tom Cruise ile Brad Pitt'in dövüştüğü kısa bir videoyu paylaşmasının ardından; "Deadpool" senaristi Rhett Reese, "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama muhtemelen bizim için her şey bitti" diyerek duruma tepki gösterdi.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPA) CEO'su Charles Rivkin ise ByteDance'in "ihlal edici faaliyetlerini derhal durdurmasını" talep eden bir bildiri yayınladı.

Hollywood sendikaları ve ticaret grupları tarafından desteklenen Human Artistry Campaign, Seedance 2.0'ı "dünyadaki her yaratıcıya yapılmış bir saldırı" olarak kınarken; oyuncular sendikası SAG-AFTRA da "ByteDance'in yeni yapay zeka video modelinin sağladığı bariz ihlali kınama konusunda stüdyoların yanında durduğunu" açıkladı.

DISNEY'DEN İHTARNAME

Öte yandan, Seedance videolarında Spider-Man, Darth Vader ve Baby Yoda olarak bilinen Grogu gibi Disney'e ait karakterlerin görünmesi, şirketi yasal yollara başvurmaya itti. Axios'un haberine göre Disney, ByteDance'e bir ihtarname gönderdi.