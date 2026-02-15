HABER

İkamet izinleri sahte! Bu sabah 8 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var

Göçmen kaçakçılığına yönelik kritik bir operasyon gerçekleşti. 78 şüpheliye yönelik araştırma yapılırken 268 yabancı uyruklu şahsın sahte belgelerle ikamet izni aldığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik önemli adım atıldı. Sabah erken saatte düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

BAŞKA SORUŞTURMALARDAN YOLA ÇIKILDI

Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen başka soruşturmalardan elde edilen bilgilerden yola çıkıIarak yapılan araştırmada, sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönünde şüphenin hasıl olduğu ve suçu işleyen şahısların tespit edilerek soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

BUGÜN SABAH 07.00'DE DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturma sürecinde 78 şüpheliye yönelik araştırmada, 268 yabancı uyruklu şahsın sahte belgelerle ikamet izni aldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Tüm soruşturma kapsamında tespit edilen 78 şüpheliye yönelik bugün saat 07.00'de İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ illerinde bulunan adreslere eş zamanlı olarak yapılan yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde bulunan birçok doküman ve suç unsuruna el konulmuştur."

Açıklamada, henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

