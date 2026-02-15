Yolda oluşan çukur kazaya neden oldu: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, F.A. idaresindeki otomobil, Gölbaşı-Adıyaman yolu üzerinde seyir halindeyken yolda oluşan çukura girdi. Çukura giren otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan K.A. ile M.A.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır