Karaman’da ciple otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralanırken, alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 49 bin 593 lira para cezası kesildi.

Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 70 ACK 229 plakalı Fiat marka otomobil ile N.K. (30) yönetimindeki cip kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.B. ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.B., E.Z.B. (14) ve E.Z.B. (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan diğer sürücü N.K.’nin yapılan alkol kontrolünde 1.02 promil alkollü olduğu, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2 yıllığına el koyulduğu öğrenildi. Ehliyetsiz araç kullandığı ve kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen N.K. isimli sürücüye çeşitli maddelerden toplam 49 bin 593 lira para cezası kesilirken üçüncü kez alkollü şekilde araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 5 yıllığına el koyuldu. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

