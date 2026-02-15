HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van’da 76 yerleşim yerinin yolu kapalı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 76 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da 76 yerleşim yerinin yolu kapalı

Van’da bir hafta aradan sonra önceki gün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray’da 6, Başkale’de 11 Çatak’ta 8, Erciş’te 3, Gevaş’ta 5, Gürpınar’da 20, Özalp’ta 18 ve Saray ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.

"Damlarda biriken karları temizliyorlar"
Ocak ayından bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte Çaldıran ilçesinden sonra en çok yağışı alan Bahçesaray ilçesinde vatandaşların karla mücadelesi devam ediyor. Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi sakinleri, evlerinin damlarında birken 1 metrelik kar kütlelerini küreklerle temizlemeye çalışıyor. Mahalle sakinleri, kar yığınlarını güçlükle temizlediklerini söyledi.
Öte yandan, büyükler karla mücadele yaparken, çocuklar ise karın keyfini çıkardı.

Van’da 76 yerleşim yerinin yolu kapalı 1

Van’da 76 yerleşim yerinin yolu kapalı 2

Van’da 76 yerleşim yerinin yolu kapalı 3

Van’da 76 yerleşim yerinin yolu kapalı 4

Van’da 76 yerleşim yerinin yolu kapalı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TikTok’un sahibinden sinema sektörüne meydan okuyan hamle!TikTok’un sahibinden sinema sektörüne meydan okuyan hamle!
Karaman’da ciple otomobil çarpıştı: 4 yaralıKaraman’da ciple otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.